Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти на 50%: США запропонували для операції
У Штатах рекордна інфляція за останні 40 років і високі ціни на нафту, тому Байдену потрібно було домовитись про збільшення добового обсягу видобутку.
Американський президент Джо Байден у ході візиту до Саудівської Аравії зміг домовитися зі спадковим принцем Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом про збільшення видобутку нафти. Про це повідомляється на сайті Білого дому.
У спільній заяві Байден зазначив, що Саудівська Аравія взяла на себе зобов'язання підтримувати баланс світового ринку нафти для стабільного економічного зростання. Також королівство підвищить на 50% рівень видобутку нафти в липні та серпні. Очікується, що це має стабілізувати ринки та ціни на нафту.
У межах угоди американська сторона ухвалила рішення про виведення свого контингенту з острова Тиран, який оспорюється. Те саме зробить і Саудівська Аравія. Багатонаціональні сили та спостерігачі там перебували понад 40 років. Тепер острів буде відкритий для туризму й економіки, що сприятиме миру та процвітанню регіону. Сторони зобов'язуються забезпечувати свободу судноплавства в районі острова.
При цьому спадковий принц Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд повідомив, що його країна збирається збільшити видобуток нафти з 10 до 13 млн. барелів на день.
Острів Тиран розташований у протоці між Саудівською Аравією та Єгиптом. Протока — вузький судноплавний коридор, який є виходом у Червоне море з йорданського порту Акаба та ізраїльського порту Ейлат.
Як зазначає Al Jazeera, для Байдена це перший візит до Близького Сходу з моменту обрання на пост президента. Він хоче, щоб країни ОПЕК добували більше нафти, щоб знизити ціни на нафту, а також знизити найвищий рівень інфляції за останні 40 років.
Нагадаємо, в ході туру Близьким Сходом, за даними ЗМІ, Байден попросив у прем'єра Ізраїлю постачати зброю Україні.
Раніше повідомлялося, що американський президент поїде на Близький Схід, щоб знайти радянську зброю для України.