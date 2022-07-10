Байден поїде на Близький Схід просити радянське озброєння для України, — NYT

За інформацією журналістів, військова допомога Україні від США має тривати до другого кварталу 2023 року. Питання в тому, наскільки вистачить нинішніх постачань озброєння та боєприпасів без погіршення військової сили Сполучених Штатів.

Президент США Джо Байден поїде у турне по країнах Близького Сходу 13-16 липня, однією з тем для обговорень з лідерами цих держав стане передача Україні радянського озброєння. Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на джерела.

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За інформацією журналістів, в адміністрації США не бажають тиснути на Володимира Зеленського та вимагати від нього підписати мирну угоду з Росією. Проте вже є побоювання щодо того, скільки ще часу доведеться надавати такий високий рівень матеріальної підтримки Україні, бо втома від війни лише зростає.

У NYT зазначають, що військова допомога, схвалена Конгресом, має тривати до другого кварталу 2023 року, але питання полягає в тому, як довго вистачить нинішніх постачань озброєння та боєприпасів без погіршення військової могутності Сполучених Штатів.

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Американські офіційні особи закликали інші країни надати запаси зброї радянського виробництва, що залишилися, з якими українські військові більше знайомі. Це один із пунктів у програмі Джо Байдена для поїздки на Близький Схід наступного тижня, коли він має зустрітися з лідерами арабських держав, які раніше отримували зброю від СРСР.

"Є великий запас ходу, але явно відчувається, що наступні шість місяців будуть дійсно критичними. У наступні шість місяців ми виявимо, що одна або обидві сторони надто втомилися і шукатимуть вихід", — вважає президент Чикагської ради з глобальних питань і колишній посол США в НАТО Іво Даалдер.

Крім того, в адміністрації Байдена зосереджені на тому, щоб переконати Бразилію, Китай, Індію та інші країни, які не приєдналися до кампанії з ізоляції Росії, у тому, що США та Україна відкриті до переговорів та мирної угоди з Росією, проте без територіальних поступок.

Нагадаємо, 10 липня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що Росія, ймовірно, планує анексувати ще один регіон в Україні. У планах в окупантів повністю приєднати Харківську область до РФ, про це свідчить те, що на її окупованій території швидко створили "цивільну" адміністрацію та запровадили воєнний стан.

9 липня стало відомо, що США можуть передати Україні нові реактивні системи. За словами високопоставленого представника Пентагону, Україні поставлять високоточні системи, подібні до HIMARS, для знищення логістичних вузлів російської армії. Можливо, це будуть РСЗВ ATACMS.