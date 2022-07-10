Байден поедет на Ближний Восток просить советское вооружение для Украины, — NYT

По информации журналистов, военная помощь Украине от США должна продлиться до второго квартала 2023 года. Вопрос в том, насколько хватит нынешних поставок вооружения и боеприпасов без ухудшения военной мощи Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден поедет в турне по странам Ближнего Востока 13-16 июля, одной из тем для обсуждений с лидерами этих государств станет передача Украине советского вооружения. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, в администрации США не желают давить на Владимира Зеленского и требовать от него подписать мирное соглашение с Россией. Однако уже есть опасения на счет того, сколько еще времени придется предоставлять такой высокий уровень материальной поддержки Украине, потому что усталость от войны только растет.

В NYT отмечают, что военная помощь, одобренная Конгрессом, должна продлиться до второго квартала 2023 года, но вопрос заключается в том, как долго хватит нынешних поставок вооружения и боеприпасов без ухудшения военной мощи Соединенных Штатов.

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Американские официальные лица призвали другие страны предоставить оставшиеся запасы оружия советского производства, с которыми украинские военные более знакомы. Это — один из пунктов в программе Джо Байдена для поездки на Ближний Восток на следующей неделе, когда он должен встретиться с лидерами арабских государств, которые ранее получали оружие от СССР.

"Есть большой запас хода, но явно ощущается, что следующие шесть месяцев будут действительно критическими. В следующие шесть месяцев мы обнаружим, что одна или обе стороны слишком устали и будут искать выход", — считает президент Чикагского совета по глобальным вопросам и бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

Кроме того, в администрации Байдена сосредоточены на том, чтобы переубедить Бразилию, Китай, Индию и другие страны, которые не присоединились к кампании по изоляции России, в том, что США и Украина открыты к переговорам и мирному соглашению с Россией, однако без территориальных уступок.

Напомним, 10 июля аналитики из Института изучения войны сообщали, что Россия, вероятно, планирует аннексировать еще один регион в Украине. В планах у оккупантов полностью присоединить Харьковскую область к РФ, об этом свидетельствует то, что на ее оккупированной территории быстро создали "гражданскую" администрацию и ввели военное положение.

9 июля стало известно, что США могут передать Украине новые реактивны системы. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, Украине поставят высокоточные системы, похожие на HIMARS, для уничтожения логистических узлов российской армии. Возможно, это будут РСЗО ATACMS.