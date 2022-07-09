США могут передать Украине новые реактивные системы, возможно, ATACMS
По словам высокопоставленного представителя МО США, Украине поставят высокоточные системы, похожие на HIMARS, для уничтожения логистических узлов российской армии.
На недавней пресс-конференции Минобороны США, посвященной Украине, говорилось о поставках ВСУ новых высокоточных артиллерийских систем, похожих на HIMARS. Не совсем HIMARS, но близких в плане высокоточного наведения. Такие системы будет применяться с меньшей частотой, чем обычные гаубицы 155 мм, поскольку это оружие для других целей. Расшифровка брифинга опубликована на сайте МО США.
Украина успешно применяет реактивные системы залпового огня HIMARS по логистическим узлам российских войск в Украине. Поначалу ВСУ приходилось полагаться исключительно на гаубицы советского образца, затем США поставили 100 натовских гаубиц калибра 155 мм и более 260 тыс снарядов к ним со своих складов. В дальнейшем пошли поставки систем HIMARS и боеприпасов, которые позволяют не только проводить оборонительные операции с помощью артиллерии.
По словам представителя Министерства обороны США, у Украины достаточно запасов снарядов калибра 155 мм, которые применяются ежедневно с интенсивностью порядка 3 тыс. выстрелов.
"Мы это предоставили, другие страны тоже, — объяснили на брифинге. — Мы обеспечиваем такими возможностями, потому что украинцы об этом попросили, они попросили более точные системы. Но HIMARS — это не предел того, что США могут предложить им в смысле высокоточных возможностей. Но, конечно же, такие системы не будет применяться ежедневно с частотой 3 тыс. выстрелов. Они нужны для других целей, и это не совсем HIMARS, но близкие в плане высокоточного наведения", — заявил представитель Минобороны США.
"Военная помощь формируется, исходя из запросов Украины, есть четкий запрос — предоставить возможности контратаковать и прямо сейчас пресекать российские операции на Донбассе. И мы даем им это", — сказал представитель МО.
На вопрос журналиста о том, запрашивала ли Украина ракетные комплексы ATACMS, прозвучал ответ, что есть запрос о возможностях для противодействия российским войскам на Донбассе, и что США оказывают такую поддержку в виде HIMARS и GMLRS (семейство управляемых ракет калибра 227 мм, ими комплектуются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS).
GMLRS
Это разновидность управляемых ракет 227 калибра. У GMLRS расширенный радиус действия, система внутренней навигации дополнена GPS-наведением. Ракеты GMLRS были впервые представлены в 2005, они могут запускаться с установок M270A1 и M270A2, а также европейской M270A1. По состоянию на 2020 год, было произведено 50 тыс. ракет GMLRS, в дальнейшем ежегодный их выпуск увеличился до 9 тыс.
ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS — еще одна разработка компании Lockheed Martin. Это ракеты класса земля-земля, массой 1 670 кг и длиной 4 метра с максимальным радиусом действия до 300 км. Эти ракеты запускаются с платформ M270 и HIMARS.
Ранее Фокус сообщал, что стали известны подробности о новых HIMARS, которые США передадут Украине. Новые HIMARS могут стрелять еще дальше и точнее, чем уже имеющиеся на вооружении ВСУ системы.
Напомним, что наши военные эффективно используют против российской армии беспилотники Switchblade 300. Американские дроны-камикадзе могут поражать недосягаемые для обычной артиллерии цели, например уничтожать расчеты РСЗО и колоны техники.