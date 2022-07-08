ВСУ эффективно применяют против врага беспилотники Switchblade 300 (видео)

Американские дроны-камикадзе способны поражать недосягаемые для артиллерии цели. В частности, уничтожать расчеты РСЗО и колоны вражеской легко бронированной техники.

В Сети появились кадры применения Вооруженными силами Украины дронов-камикадзе Switchblade 300 по позициям ВС РФ. Создатели видео отмечают эффективность использования дронов как против живой силы, так и технических средств противника.

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Из опубликованного видео можно сделать вывод, что барражирующие боеприпасы Switchblade 300 уже выполняют боевые задачи в войне с российскими оккупантами.

На первой минуте видео зафиксировано применения Switchblade 300 против живой силы противника — российских пограничников и экипажа танка. Далее можно увидеть успешное применение против автономного поста технического наблюдения (АПТН) "Гренадер", задача которого состоит в круглосуточном и всепогодном дистанционном наблюдением за подступами к охраняемой зоне.

Особенности применения Switchblade 300

Отметим, что беспилотник был разработан американской компании AeroVironment еще в 2011 году. Создание барражирующих боеприпасов было обусловлено особенностью проводимой США афганской компанией. В условиях, когда применение артиллерии оказывалось неэффективным из-за особенности местности, небольшой и малозаметный дрон стал альтернативой.

Беспилотник способен не только найти и уничтожить нужную цель, но и преследовать ее до нужного момента поражения, так как обладает 50-кратным зумом и цветной камерой. Дрон может быть запрограммирован на конкретные цели, таким образом он будет поражать только те цели, которые были заданы оператором.

Дроны-камикадзе эффективно справляются с военной техникой, которая порою недосягаема для артиллерийских систем. Например, установки РСЗО или колоны легко бронированной техники могут быть ликвидированы за считанные минуты.

Switchblade 300 обладает большой мобильностью — несмотря на свой скромный вес в 2,5 кг, дрон способен развивать скорость до 150 км в час и находится в воздухе до 15 минут, однако дальность полета его всего 10 км.

Ранее Пентагон сообщал, что в Украину доставлены комплексы Switchblade на сумму 800 млн долларов. Оружие существует в двух вариантах — Switchblade 300 и 600. Последний вариант предназначен для поражения тяжелой техники противника.