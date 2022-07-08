ЗСУ ефективно застосовують проти ворога безпілотники Switchblade 300 (відео)
Американські дрони-камікадзе здатні вражати недосяжні для артилерії цілі. Зокрема, знищувати розрахунки РСЗВ та колони ворожої легко броньованої техніки.
У мережі з'явилися кадри застосування Збройними силами України дронів-камікадзе Switchblade 300 по позиціях ЗС РФ. Творці відео зазначають ефективність використання дронів як проти живої сили, так і технічних засобів противника.
З опублікованого відео можна зробити висновок, що баражувальні боєприпаси Switchblade 300 вже виконують бойові завдання у війні з російськими окупантами.
На першій хвилині відео зафіксовано застосування Switchblade 300 проти живої сили супротивника — російських прикордонників та екіпажу танка. Далі можна побачити успішне застосування проти автономного посту технічного спостереження (АПТС) "Гренадер", завдання якого полягає в цілодобовому та всепогодному дистанційному спостереженні за підступами до зони, що охороняється.
Особливості застосування Switchblade 300
Зазначимо, що безпілотник був розроблений американською компанією AeroVironment ще в 2011 році. Створення баражувальних боєприпасів було обумовлено особливістю афганської компанії, що проводиться США. У разі, коли застосування артилерії виявлялося неефективним через особливості місцевості, невеликий і малопомітний дрон став альтернативою.
Безпілотник здатний не тільки знайти і знищити потрібну ціль, але й переслідувати її до потрібного моменту ураження, оскільки має 50-кратний зум і кольорову камеру. Дрон може бути запрограмований на конкретні цілі, так він уражатиме лише ті цілі, які були задані оператором.
Дрони-камікадзе ефективно справляються з військовою технікою, яка часом недосяжна для артилерійських систем. Наприклад, установки РСЗВ або колони легкоброньованої техніки можуть бути ліквідовані за лічені хвилини.
Switchblade 300 має велику мобільність — незважаючи на свою скромну вагу 2,5 кг, дрон здатний розвивати швидкість до 150 км на годину і знаходиться в повітрі до 15 хвилин, проте дальність польоту його всього 10 км.
Раніше Пентагон повідомляв, що в Україну доставлено комплекси Switchblade на суму 800 млн доларів. Зброя існує у двох варіантах — Switchblade 300 і 600. Останній варіант призначений для ураження важкої техніки супротивника.