США можуть передати Україні нові реактивні системи, можливо, ATACMS

За словами високопосадовця МО США, Україні поставлять високоточні системи, схожі на HIMARS, для знищення логістичних вузлів російської армії.

На нещодавній пресконференції Міноборони США, присвяченій Україні, йшлося про постачання ЗСУ нових високоточних артилерійських систем, схожих на HIMARS. Не зовсім HIMARS, але близьких у плані високоточного наведення. Такі системи будуть застосовуватися з меншою частотою, ніж звичайні гаубиці 155 мм, оскільки це зброя для інших цілей. Розшифровка брифінгу опублікована на сайті МО США.

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Україна успішно застосовує реактивні системи залпового вогню HIMARS логістичними вузлами російських військ в Україні. Спочатку ЗСУ доводилося покладатися виключно на гаубиці радянського зразка, потім США поставили 100 натовських гаубиць калібру 155 мм та понад 260 тис. снарядів до них зі своїх складів. Надалі пішли постачання систем HIMARS і боєприпасів, які дозволяють не лише проводити оборонні операції за допомогою артилерії.

За словами представника Міністерства оборони США, Україна має достатньо запасів снарядів калібру 155 мм, які застосовуються щодня з інтенсивністю приблизно 3 тис. пострілів.

"Ми це надали, інші країни теж, — пояснили на брифінгу. — Ми забезпечуємо такими можливостями, тому що українці про це попросили, вони попросили більш точні системи. Але HIMARS — це не межа того, що США можуть запропонувати їм у сенсі високоточних можливостей Але, звичайно ж, такі системи не будуть застосовуватися щодня з частотою 3 тис. пострілів. Вони потрібні для інших цілей, і це не зовсім HIMARS, але близькі в плані високоточного наведення", — заявив представник Міноборони США.

"Військова допомога формується, виходячи із запитів України, є чіткий запит — надати можливості контратакувати і прямо зараз припиняти російські операції на Донбасі. І ми даємо їм це", — сказав представник МО.

На запитання журналіста про те, чи просила Україна ракетні комплекси ATACMS, пролунала відповідь, що є запит щодо можливостей для протидії російським військам на Донбасі, і що США надають таку підтримку у вигляді HIMARS та GMLRS (сімейство керованих ракет калібру 227 мм, ними комплектуються РСЗВ M270 MLRS та M142 HIMARS).

GMLRS

Це різновид керованих ракет 227 калібру. У GMLRS розширений радіус дії, система внутрішньої навігації доповнена GPS-наведенням. Ракети GMLRS були вперше представлені в 2005 році, вони можуть запускатися з установок M270A1 і M270A2, а також європейської M270A1. Станом на 2020 рік було вироблено 50 тис. ракет GMLRS, надалі щорічний їх випуск збільшився до 9 тис.

[ + – ] Ракети GMLRS

ATACMS

[ + – ] Система ATACMS

Оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS є ще однією розробкою компанії Lockheed Martin. Це ракети класу земля-повітря, масою 1 670 кг і довжиною 4 метри з максимальним радіусом дії до 300 км. Ці ракети запускаються з платформ M270 та HIMARS.

Раніше Фокус повідомляв, що стали відомі подробиці про нові HIMARS, які США передадуть Україні. Нові HIMARS можуть стріляти ще далі й точніше, ніж системи, що вже є на озброєнні ЗСУ.

Нагадаємо, що наші військові ефективно використовують проти російської армії безпілотники Switchblade 300. Американські дрони-камікадзе можуть вражати недосяжні для звичайної артилерії цілі, наприклад, знищувати розрахунки РСЗВ і колони техніки.