Россия планирует аннексировать еще одну украинскую область, — ISW (фото)

Быстрое создание "гражданской" администрации и введение военного положения свидетельствует о том, что Кремль активно готовится к оккупации Харьковщины.

Россия планирует аннексировать не только Донбасс и юг Украины, но и Харьковскую область. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны ISW от 9 июля.

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О планах полностью аннексировать Харьковскую область, как отмечают аналитики, свидетельствуют заявления оккупационной администрации региона, которая назвала Харьковщину "неотъемлемой частью русской земли".

В своем отчете ISW напоминает, что накануне гауляйтеры представили новый "флаг" региона, на котором изображен российский имперский двуглавый орел и символы герба областного центра XVIII века. По словам коллаборантов, изображения на прапоре являются "символом исторических корней Харьковской области как неотъемлемой части российской земли".

"Скорость, с которой оккупационное правительство Харьковской области создало гражданскую администрацию 6 июля и ввело военное положение в оккупированной Харьковской области 8 июля, указывает на то, что Кремль агрессивно стремится к легитимизации и укреплению власти оккупационной администрации Харьковской области для поддержки этой более масштабной территориальной цели", — говорится в отчете ISW.

[ + – ] Россия хочет полностью захватить Харьковскую область

Американские аналитики обращают внимание на то, что коллаборанты перестали использовать риторику в поддержку создания "народной республики", что подтверждает намерение Кремля захватить как можно больше регионов Украины.

В своем отчете ISW также сообщает, что ВС РФ продолжают отбивать контрнаступление подразделений Вооруженных сил в районе Цуповки. Пытаясь изменить ситуацию на фронте, российские военнослужащие вели штурмовые действия возле Кочубеевки и Дементеевки, но были вынуждены отступить из-за сопротивления ВСУ.

"Российские силы, вероятно, пытаются помешать украинским силам сорвать использование Россией защитных наземных коммуникационных линий на шоссе Е105 и хотят продвинуться ближе к границе Харьковской области с РФ", — добавили американские аналитики в своем отчете от 9 июля.

[ + – ] Россия хочет полностью захватить Харьковскую область, — ISW

Напомним, в оккупированной части Харьковской области гауляйтеры ввели военное положение. Жителям неподконтрольных районов запрещено передвигаться на улице в период с 20:00 до 6:00 по киевскому времени.

Также сообщалось, что ВС РФ не отказались от плана захватить Харьков. По данным военной администрации, Харьковская область принципиально важна для России, поскольку в случае оккупации региона киевское и днепровское направления будут отрезаны.