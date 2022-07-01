Армия России не оставила желание взять под контроль Харьков, — глава ОВА

Харьков и Харьковская область принципиально важны для врага – если регион оккупируют, киевское и днепровское направления будут отрезаны. ВСУ готовы к возможным попыткам окружения города.

Российские оккупанты не избавились от желания захватить Харьков и Харьковскую область. Об этом сказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в интервью агентству "РБК-Украина".

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По оценкам главы ОВА, Харьков и Харьковская область для врага принципиально важны.

"Говорить, что Россия оставила попытки и идеи взять и контратаковать Харьков или другие населенные пункты по области, конечно, нельзя. Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков и к наступлению на другие населенные пункты на пути. А также к возможным попыткам врага окружить Харьков и взять его в кольцо, обрезав киевское и днепровское направления", – продолжил Синегубов.

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Украинские военные каждый день укрепляют оборонительные позиции в Харькове, и по всем другим населенным пунктам, которые контролирует Украина, заметил он.

"Я не вижу такого количества военного ресурса, чтобы вести наступление на Харьков сейчас, на эту минуту. Такой информации у нас нет. Что будет через неделю – мониторим и контролируем обстановку", – сказал военный.

ЗС РФ проводят постоянные ротации на северном и северо-восточном направлении Харьковской области. Туда прибывают эшелоны с оружием и техникой, добавил глава ОВА.

"Те военные, которые прибывают к границам с областью, двигаются дальше со стороны волчанского и купянского направления по территории РФ, после этого они заходят в Украину и распределяются на разные направления. Скопления войск, действующих и бьющих по нашим позициям с севера и северо-восточного направления, свое количество сейчас не увеличили", – обїяснил Синегубов.

Удары по Харькову – армия РФ терроризирует гражданских

Агрессор стремится максимально терроризировать местное население, чтобы люди не чувствовали себя комфортно даже в условиях войны. Учитывая это, противник бьет по детским садам, по больницам. Неделю назад в Чугуеве уничтожили местную ТЭЦ, которая обеспечивала почти 30% теплоснабжения жилого фонда города.

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По оценке главы Харьковской ОВА, сейчас пока нет оснований для массовой эвакуации из Харькова.

"Основания – это опасность вторжения врага в Харьков или оккупация города. Нынешняя военная обстановка позволяет говорить о том, что такой необходимости у нас сейчас нет. Конечно, находиться на улицах города Харькова еще опасно. Мы постоянно просим людей не находиться на улицах и прислушиваться к сигналам воздушной и ракетной угрозы", – заявил он.

Фактически каждый день по Харькову прилетает несколько ракет, обычно это бывает с 23:00 до 1:00 ночи.

"Например, ночью 29 июня ракетой "Искандер" было попадание совсем рядом с жилым пятиэтажным домом. Просто чудо, что в результате такого удара никто не пострадал", – подчеркнул он.

Днем и ночью Харьков обстреливают из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", у которых дальность стрельбы – 40 километров. Снаряды могут долетать до города из временно оккупированных территорий, и из России.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 20 июня заявил о попытке оккупантов собрать силы для наступления на Харьков и Славянск. Для отпора ВС РФ, по его словам, нужно больше современного оружия.

Синегубов говорил, что сейчас у РФ нет ресурсов для возобновления штурма Харькова, но нельзя исключать повторной попытки в будущем.