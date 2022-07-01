Армія Росії не залишила бажання взяти під контроль Харків, — голова ОВА

Харків та Харківська область принципово важливі для ворога — якщо регіон окупують, київський та дніпровський напрями будуть відрізані. ЗСУ готові до можливих спроб оточення міста.

Російські окупанти не позбулися бажання захопити Харків та Харківську область. Про це сказав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов в інтерв'ю агентству "РБК-Україна".

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За оцінками голови ОВА, Харків та Харківська область для ворога є принципово важливими.

"Говорити, що Росія залишила спроби та ідеї взяти та контратакувати Харків чи інші населені пункти по області, звичайно, не можна. Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків та до наступу на інші населені пункти на шляху. А також до можливих спроб ворога оточити Харків і взяти його в кільце, обрізавши київське та дніпровське напрямки", — продовжив Синєгубов.

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Українські військові щодня зміцнюють оборонні позиції в Харкові, та на всіх інших населених пунктах, які контролює Україна, зауважив він.

"Я не бачу такої кількості військового ресурсу, щоб вести наступ на Харків зараз, на цю хвилину. Такої інформації в нас немає. Що буде за тиждень — моніторимо та контролюємо ситуацію", — сказав військовий.

ЗС РФ проводять постійні ротації на північному та північно-східному напрямку Харківської області. Туди прибувають ешелони зі зброєю та технікою, додав глава ОВА.

"Ті військові, які прибувають до кордонів з областю, рухаються далі з боку вовчанського та куп'янського напрямів територією РФ, після цього вони заходять в Україну і розподіляються на різні напрямки. Скупчення військ, що діють і б'ють по наших позиціях з півночі та північно-східного напрямку, свою кількість наразі не збільшили", — пояснив Синєгубов.

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Агресор прагне максимально тероризувати місцеве населення, щоб люди не почувалися комфортно навіть за умов війни. Враховуючи це, противник б'є по дитячих садках, лікарнях. Тиждень тому у Чугуєві знищили місцеву ТЕЦ, яка забезпечувала майже 30% теплопостачання житлового фонду міста.

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За оцінкою голови Харківської ОВА, наразі немає підстав для масової евакуації з Харкова.

"Підстави — це небезпека вторгнення ворога до Харкова чи окупація міста. Нинішня військова ситуація дозволяє говорити про те, що такої потреби в нас зараз немає. Звичайно, перебувати на вулицях міста Харкова ще небезпечно. Ми постійно просимо людей не перебувати на вулицях та прислухатися до сигналів повітряної та ракетної загрози", — заявив він.

Фактично щодня по Харкову прилітає кілька ракет, зазвичай це буває з 23:00 до 1:00 ночі.

"Наприклад, уночі, 29 червня, ракетою "Іскандер" було попадання зовсім поруч із житловим п'ятиповерховим будинком. Просто диво, що внаслідок такого удару ніхто не постраждав", — наголосив він.

Вдень та вночі Харків обстрілюють із реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган", у яких дальність стрільби — 40 кілометрів. Снаряди можуть долітати до міста з тимчасово окупованих територій та з Росії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 20 червня заявив про спробу окупантів зібрати сили для наступу на Харків та Слов'янськ. Для відсічі ЗС РФ, за його словами, потрібно більше сучасної зброї.

Синєгубов говорив, що зараз РФ не має ресурсів для відновлення штурму Харкова, але не можна виключати повторної спроби в майбутньому.