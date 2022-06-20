Армія РФ намагається знайти сили для наступу на Харків та Слов'янськ, — Зеленський

За словами президента, саме для зупинки агресора та збереження життя людей Україні потрібно передавати сучасну зброю.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Форумі глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій заявив, що російська армія хоче знову атакувати Харків.

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За словами українського президента, армія РФ намагається зібрати сили для повторного штурму міста.

"Зараз армія Росії намагається знайти сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони знову хочуть, і ми це бачимо. А там — півтора мільйона мешканців. Постійно бомбять Миколаїв, а там майже пів мільйона мешканців. Хочуть захопити і повністю зруйнувати Слов'янськ — там до війни було сто тисяч жителів", — заявив президент.

Зеленський також додав, що саме для захисту людей та зупинки ворога Україні потрібна сучасна зброя. Потрібно, щоб вона мала більший потенціал, ніж у ЗС РФ. Також президент додав, що потужна зброя це ще й питання життя людей.

Сьогодні мер Харкова Ігор Терехов заявив, що обласний центр перебуває під обстрілом із самого ранку.

Нагадаємо, 20 червня президент Зеленський таємно відвідав Лисичанськ. За словами нардепки Безуглої, він прибув туди, щоб на власні очі побачити ситуацію на передовій.

14 червня Генштаб доповідав про створення ЗС РФ підмоги для наступу на Слов'янськ.