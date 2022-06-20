Президент Володимир Зеленський таємно відвідав Лисичанськ, — нардеп (фото)

За словами Мар'яни Безуглої, глава держави приїжджав на фронт під обстрілами, щоб підтримати військовослужбовців і на власні очі побачити ситуацію на передовій.

Президент України Володимир Зеленський таємно приїжджав до Лисичанська. Про це у своєму Facebook розповіла народна депутатка від фракції "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка вже кілька тижнів перебуває у прифронтовому місті.

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Зокрема парламентарка не уточнила, коли саме глава держави Володимир Зеленський приїжджав до Лисичанська.

За словами Безуглої, поїздка президента до прифронтового міста здійснювалася під обстрілами і таємно. Нардепка від "Слуги народу" додала, що Володимир Зеленський приїжджав до Лисичанська, щоб підтримати українських військовослужбовців і на власні очі побачити ситуацію на передовій.

Володимир Зеленський у Лисичанську. Нещодавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, потай, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був із нами", — додала Мар'яна Безугла, розповідаючи про поїздку президента до Лисичанська.

[ + – ] Президент Володимир Зеленський таємно прибув до Лисичанська

Нагадаємо, на початку червня ЗМІ повідомляли про те, що нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла приїхала на фронт і втручається у проведення військових операцій на Донбасі. За даними журналістів Яніни Соколової та Юрія Бутусова, парламентарка прибула до Луганської області як представник від Офісу Президента. Кореспонденти також стверджували, що Мар'яна Безугла роздає вказівки бійцям та критикує дії офіцерів.

Нардепка від "Слуги народу" відповіла на звинувачення журналістів та заявила, що у штабі контролює дії військовослужбовців.