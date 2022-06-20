Президент Владимир Зеленский тайно посетил Лисичанск, — нардеп (фото)

По словам Марьяны Безуглой, глава государства приезжал на фронт под обстрелами, чтобы поддержать военнослужащих и своими глазами увидеть ситуацию на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский тайно приезжал в Лисичанск. Об этом в своем Facebook рассказала народный депутат от фракции "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая уже несколько недель находится в прифронтовом городе.

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В частности, парламентарий не уточнила, когда именно глава государства Владимир Зеленский приезжал в Лисичанск.

По словам Безуглой, поездка президента в прифронтовой город осуществлялась под обстрелами и скрытно. Нардеп от "Слуги народа" добавила, что Владимир Зеленский приезжал в Лисичанск, чтобы поддержать украинских военнослужащих и своими глазами увидеть ситуацию на передовой.

Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото. Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами", — добавила Марьяна Безуглая, рассказывая о поездке президента в Лисичанск.

[ + – ] Президент Владимир Зеленский тайно прибыл в Лисичанск

Напомним, в начале июня СМИ сообщали о том, что нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая приехала на фронт и вмешивается в проведение военных операций на Донбассе. По данным журналистов Янины Соколовой и Юрия Бутусова, парламентарий прибыла в Луганскую область в качестве представителя от Офиса Президента. Корреспонденты также утверждали, что Марьяна Безуглая раздает указания бойцам и критикует действия офицеров.

Нардеп от "Слуги народа" ответила на обвинения журналистов и заявила, что в штабе контролирует действия военнослужащих.