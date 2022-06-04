"Слуга народа" Безуглая вмешивается в военные операции на Донбассе, — журналисты (фото)

Как сообщают Янина Соколова и Юрий Бутусов, народный депутат прибыла в штаб и участвует в командовании войсками в Северодонецке от лица ОП.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая прибыла на Донбасс, чтобы контролировать военные операции в качестве представителя от Офиса Президента. Об этом в Facebook рассказала украинская журналистка Янина Соколова, ссылаясь на знакомых военнослужащих.

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Вести с фронта от Янины Соколовой

Она опубликовала фото, якобы сделанное в штабе — на нем со спины запечатлена женщина в военной форме, цветом волос похожая на Марьяну Безуглую. В сети появилось еще один снимок, где видно лицо депутата. Со слов своих друзей-военных Янина Соколова утверждает, что нардеп курирует действия украинского командования Сил поддержки ВСУ в Северодонецке, раздает указания и критикует действия офицеров.

[ + – ] Марьяна Безуглая в штабе Фото: Facebook [ + – ] Марьяна Безуглая в штабе Фото: Facebook

"Какого черта политик влияет на дела не его парафии, не ясно. И почему офис президента шлет туда эту даму, если есть годами проверенные, натренированные, профессиональные командиры – не понятно самим командирам. Но самое главное: кто будет нести ответственность за последствия указаний этой дамы на фронте?" — прокомментировала автор публикации.

Подтверждение Юрия Бутусова

Главный редактор издания "Цензор.net" Юрий Бутусов в Facebook подтвердил информации о нахождении Марьяны Безуглой в одном из командных пунктов на Востоке, где она непосредственно участвует в постановке боевых задач боевым подразделениям ВСУ. Он утверждает, что для помощи нардепу в штаб направили "старших начальников", которых оторвали от их непосредственных обязанностей.

"Это не способствует профессиональным решениям, вмешательство политиков в военное управление на тактическом уровне – это некомпетентность. Если вы хотите морально поддержать бойцов, ведущих бой, то надо большинство народных депутатов хотя бы на пару дней направлять на передовые КСП рот и взводов, непосредственно выполняющих боевые задания на направлениях ударов противника, уверен, это быстро придаст необходимое представление о современной войне и лишит желания вмешиваться в боевое управление", — высказался Юрий Бутусов.

Ответ Марьяны Безуглой

Вскоре после критических публикаций сама Марьяна Безуглая опубликовала такой пост в Facebook:

"Как член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в эти сложные для безопасности государства и граждан времена считаю обязательным для себя в том числе и работать на востоке страны. Также является резервистом ОР-1 после мобилизации в 2015 году и не призвана сейчас, потому что Народный депутат Украины. Следовательно, это еще и обязанность приобщаться к обороне государства с военными через призму депутатских возможностей и полномочий".

1 июня Марьяна Безуглая раскритиковала в соцсети главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая и обвинила его во лжи. По словам депутата, руководитель ОВА находится за пределами региона и озвучивает неправдивую информацию о ситуации в Северодонецке. Сергей Гайдай в интервью "Liga.net" возмутился такими обвинениями:

"Кто такая Марьяна Безуглая, чтобы я ей говорил, где я нахожусь? Она офицер российской разведки? Я должен сказать точный адрес, чтобы туда прилетела артиллерия?".

Ранее Юрий Бутусов сообщил, что ему запретили посещать воинские части на Донбассе. В ответ журналист пригрозит раскрыть компромат об ошибках власти при подготовке обороны Украины перед вторжением РФ. Стоит отметить, что Марьяна Безуглая публично обвиняла Юрия Бутусова в необоснованной публикации данных о расположении украинских войск на передовой.