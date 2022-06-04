"Слуга народу" Безугла втручається у військові операції на Донбасі, — журналісти (фото)

Як повідомляють Яніна Соколова та Юрій Бутусов, народна депутатка прибула до штабу та бере участь у командуванні військами у Сєвєродонецьку від імені ОП.

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Народна депутатка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла прибула на Донбас, щоб контролювати військові операції як представниця від Офісу Президента. Про це у Facebook розповіла українська журналістка Яніна Соколова, посилаючись на знайомих військовослужбовців.

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Вісті з фронту від Яніни Соколової

Вона опублікувала фото, нібито зроблене в штабі — на ньому зі спини знято жінку у військовій формі, зі схожим кольором волосся як у Мар'яни Безуглої. В мережі з'явилося ще одне фото, де видно обличчя депутатки. За словами своїх друзів-військових Яніна Соколова стверджує, що нардепка курує дії українського командування Сил підтримки ЗСУ у Сєвєродонецьку, роздає вказівки та критикує дії офіцерів.

[ + – ] Мар'яна Безугла у штабі Фото: Facebook [ + – ] Мар'яна Безугла у штабі Фото: Facebook

"Якого чорта політикиня впливає на справи не її парафії, не ясно. І чому офіс президента шле туди цю даму, якщо є роками перевірені, натреновані, професійні командири — не зрозуміло самим командирам. Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї жінки на фронті?" — прокоментувала авторка публікації.

Підтвердження Юрія Бутусова

Головний редактор видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Facebook підтвердив інформацію про знаходження Мар'яни Безуглої в одному з командних пунктів на Сході, де вона бере участь у постановці бойових завдань бойовим підрозділам ЗСУ. Він стверджує, що для допомоги нардепці до штабу направили "старших начальників", яких відірвали від своїх безпосередніх обов'язків.

"Це не сприяє професійним рішенням, втручання політиків у військове управління на тактичному рівні — це некомпетентність. Якщо ви хочете морально підтримати бійців, які ведуть бій, то треба більшість народних депутатів хоча б на пару днів спрямовувати на передові КСП роти та взводи, які безпосередньо виконують бойові завдання на напрямах ударів противника, впевнений, це швидко додасть необхідного уявлення про сучасну війну та позбавить бажання втручатися в бойове управління", — висловився Юрій Бутусов.

Відповідь Мар'яни Безуглої

Незабаром після критичних публікацій сама Мар'яна Безугла опублікувала такий пост у Facebook:

"Як член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки в ці складні для безпеки держави та громадян часи вважаю обов'язковим для себе, зокрема, і працювати на сході країни. Також є резервістом ОР-1 після мобілізації у 2015 році і не призвана зараз, тому що Народний депутат України. Відтак це ще й обов'язок долучатися до оборони держави з військовими через призму депутатських можливостей та повноважень".

1 червня Мар'яна Безугла розкритикувала в соцмережі голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая та звинуватила його у брехні. За словами депутата, керівник ОВА знаходиться за межами регіону та озвучує неправдиву інформацію про ситуацію у Сєвєродонецьку. Сергій Гайдай в інтерв'ю "Liga.net" обурився такими звинуваченнями:

"Хто така Мар'яна Безугла, щоб я їй казав, де я перебуваю? Вона офіцер російської розвідки? Я повинен сказати точну адресу, щоб туди прилетіла артилерія?"

Раніше Юрій Бутусов повідомив, що йому заборонили відвідувати військові частини на Донеччині. У відповідь журналіст погрожує розкрити компромат про помилки влади під час підготовки оборони України перед вторгненням РФ. Варто зазначити, що Мар'яна Безугла публічно звинувачувала Юрія Бутусова у необґрунтованій публікації даних про розташування українських військ на передовій.