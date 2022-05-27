Бутусов без фронта: суть конфликта с Офисом президента и за что журналисту угрожали СБУ

Военкору Юрию Бутусову официально запретили посещать воинские части на фронте, из-за чего журналист выдвинул ультиматум Офису президента. Фокус рассказывает подробности конфликта с ОП и объясняет, кто в Раде призывал СБУ вмешаться в ситуацию.

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Главному редактору издания "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову запретили посещать воинские части, которые расположены на передовой. Журналист, в свою очередь, выдвинул ультиматум Офису президента и пригрозил раскрыть информацию о бездеятельности власти при подготовке обороны Украины. Фокус в одном материале собрал всю информацию о конфликте Юрия Бутусова с руководством страны и о том, почему в Верховной Раде призывали СБУ заняться военным корреспондентом.

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Конфликт Бутусова с ОП — запрет на посещение передовой

По его журналиста, запрет на посещение воинских частей мешает ему записывать интервью с украинскими военнослужащими на фронте, а также не позволит ему объективно описывать тяжелую ситуацию на Востоке Украины.

Юрий Бутусов такой запрет связывает с тем, что ему "решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и угрожающей ситуации на Донбассе". Журналист утверждает, что в своих репортажах не раскрывал никаких военных секретов и способствовал решению угрожающих ситуаций.

Помимо этого, Юрий Бутусов выдвинул ультиматум Офису президента и пригрозил раскрыть информацию о бездеятельности власти при подготовке обороны страны.

"Я считаю такое "объявление войны" со стороны некоторых людей в ОП очень вредной и опасной местью, и попыткой устранить меня от объективного освещения обстановки и провоцированием раскола в обществе. И это опасно из-за отсутствия объективного взгляда на ведение боевых действий на Донбассе. Поэтому требую от руководства ОП немедленно пересмотреть свои указания и отменить это абсурдное распоряжение", — продолжил журналист в своей публикации.

Бутусов напомнил, что с начала полномасштабной войны в своих репортажах не упоминал работу Офиса президента и в случае невыполнения ультиматума пообещал рассказать о тех, кто в течение трех месяцев не выходит из бункеров и мешает СМИ освещать боевые действия.

[ + – ] Юрию Бутусову запретили посещать воинские части на передовой

Конфликт Бутусова с ОП — предыстория

25 мая журналист Юрий Бутусов сообщал о том, что ВС РФ вышли на автомобильную дорогу "Бахмут-Лисичанск" в районе населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате чего сообщение между прифронтовыми городами было перекрыто.

По словам главреда "Цензор.НЕТ", оккупанты пытаются взять под контроль всю трассу, чтобы взять в оперативное окружение украинскую военную группировку возле Лисичанска и Северодонецка.

"Окружение будет неполным — но останется только один второстепенный путь… Я сейчас в районе Северодонецка, с нашими войсками, я не сомневаюсь, что должно быть сделано все должное, чтобы разгромить противника в этом районе. Угроза с тыла не может не вызывать беспокойства, об этом нужно говорить, чтобы показать понимание обстановки и принятия мер. Оснований для паники нет — это война, и результат зависит от нашей ининциативы и компетентного командования больше, чем от действий противника", — сообщал Бутусов и утверждал, что на указанное направление украинское командование должно направить подкрепление.

[ + – ] Юрий Бутусов сообщал, что ВС РФ вышли на трассу Бахмут-Лисичанск

В ситуацию вокруг трассы "Бахмут — Лисичанск" пришлось вмешаться руководству Луганской области. Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай опроверг заявление Юрия Бутусова и сообщил, что у украинских военнослужащих есть доступ к прифронтовым Лисичанску и Северодонецку, однако ВС РФ простреливают некоторые участки автомобильного сообщения. Руководитель ОВА также призывал граждан верить только официальным источникам информации.

[ + – ] Луганская ОВА опровергла слова Бутусова о выходе ВС РФ на трассу Бахмут-Лисичанск

26 мая Юрий Бутусов, комментируя ситуацию в прифронтовой Луганщине, заявлял, что военное командование Украины в условиях ожесточенных боев и угрозы окружения должно принимать системные решения по "подготовке профессионального пополнения, резервов, об анализе неудачных и удачных операций, внедрять успешные практики боевого применения и наказывать тех, кто не способен управлять".

По словам журналиста, приказы военнослужащим необходимо отдавать до того, как ситуация на передовой становится критической или безнадежной.

"Не надо тратить усилия, чтобы сдавать героев в плен — надо думать, как уничтожать врага и сохранять армию. Враг несет огромные потери, враг тоже уставший, он прилагает все усилия, но не способен проломить нашу оборону, враг имеет многочисленные изъяны, которые мы можем использовать гораздо эффективнее. Наши военные должны принимать оперативные решения по обстановке. Это их ответственность и видение. Поэтому не пугайтесь слова отступление. На войне нужно пугаться слова безответственность", — писал Бутусов в контексте возможного отхода украинских подразделений на некоторых участках фронта на заранее подготовленные позиции.

[ + – ] Бутусов утверждал, что ВСУ должны отходить с фронта в случае угрозы окружения [ + – ] Бутусов утверждал, что ВСУ должны отходить с фронта в случае угрозы окружения

24 мая журналист Юрий Бутусов раскритиковал идею законопроекта №7351 о расстреле украинских бойцов, который предусматривал исключение из действующей нормы Устава внутренней службы ВСУ ограничительного условия применения оружия начальниками против подчиненных, "при этом не причиняя смерти военнослужащему". Авторами документа являлись народные депутаты от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, Георгий Мазурашу и Александр Федиенко. После негативной реакции общества и социальных сетей, "расстрельный" законопроект №7351 был отозван из Верховной Рады.

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Юрий Бутусов, комментируя инициативу Марьяны Безуглой, предложил парламентариям внести на рассмотрение в парламент документ о применении оружия в отношении госчиновников, которые не подготовили тероборону к вторжению ВС РФ, не провели призыв оперативного резерва, не закупили боеприпасы и не осуществили эвакуацию мирного населения из зоны боевых действий.

"Вот когда по такому закону расстреляют всех п*донков во власти, которые бросили неподготовленных и невооруженных людей в бой против одной из самых вооруженных стран в мире, тогда у этих бессовестных и безнравственных "слуг народа" будет право спросить у общества, поддержит ли народ расстрелы простых граждан. Вы там на коленях должны умолять, когда берете зарплату, чтобы иметь наглость что-то указывать народу, который идет на такие страшные жертвы из-за ваших действий и вашего бездействия", — эмоционально добавил Бутусов в своей публикации.

[ + – ] Бутусов предложил Безуглой принять законопроект о расстреле госчиновников

Конфликт Бутусова с ОП — публикация видео из Северодонецка и скандал со "слугой народа" Марьяной Безуглой

Также 26 мая Юрий Бутусов опубликовал в своем Youtube-канале видео, на котором были запечатлены последствия обстрела ВС РФ по Юбилейному мосту, который соединяет прифронтовые Лисичанск и Северодонецк. По его словам, оккупанты используют тяжелую артиллерию и авиацию, пытаясь уничтожить последнее автомобильное сообщение между населенными пунктами.

В момент съемки за несколько десятков метров от Юрия Бутусова прилетела очередная российская авиабомба, но журналист с сопровождающим военнослужащим, к счастью, не пострадали.

[ + – ] Бутусов опубликовал последствия обстрелов ВС РФ моста между Лисичанском и Северодонецком

На публикацию Бутусовым видеоролика из прифронтовой Луганщины отреагировал российский пропагандист Александр Коц, который в своей публикации поблагодарил украинского журналиста за проведенную корректировку для последующих обстрелов ВС РФ.

"Бутусов фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. Второй мост, напомню, уничтожен. Спасибо, Юра, за объективный контроль. Проведем корректировку. Продолжай наблюдение", — написал военкор Коц в своем Telegram-канале.

[ + – ] Пропагандист Коц поблагодарил Бутусова за корректировку обстрелов ВС РФ

После публикации пропагандиста Александра Коца в ситуацию вмешалась нардеп, замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Парламентарий от "Слуги народа" обвинила Юрия Бутусова в подыгрывании России и заявила, что журналист безосновательно публикует важную информацию о месторасположении украинских военнослужащих на передовой.

"Если СБУ ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, полагаю, никакая постепенная реформа уже не имеет смысла. Только перезапуск этой гнилой структуры", — продолжила Безуглая и назвала "позором" деятельность главы СБУ Ивана Баканова.

[ + – ] Безуглая потребовала от СБУ вмешаться в ситуацию с Юрием Бутусовым

Юрий Бутусов, в свою очередь, заявил, что нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, пользуясь своим служебным положением, требует от оперативников СБУ проведения незаконных действий в отношении него. Журналист утверждает, что при наличии состава преступления парламентарий должна была подать соответствующее заявление в Службу безопасности.

"Безуглая опубликовала этот позорный пост потому, что пытается избежать ответственности за свои действия и бездействие накануне вторжения, о которых я и писал все время как до войны так и сейчас. Это заявление Безуглой свидетельство, что если со мной что-нибудь случится — заказчик уже определен. Нашу переписку в мессенджере госпожа Безуглая заблокировала. Но в последнем сообщении Безуглая написала, что "после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать", — продолжил Бутусов в своем Facebook и потребовал от Офиса президента разъяснений относительно того, была ли согласована позиция нардепа с ОП, и можно ли расценивать заявление парламентария в качестве провокации.

Подытоживая, журналист сообщил, что ожидает ответа от политического руководства Украины и фракции "Слуга народа". Бутусов добавил, что в данный момент находится на передовой и его "легко найти".

Стоит отметить, что через несколько часов после этой публикации Юрий Бутусов заявил, что ему запретили посещать воинские части на передовой.

[ + – ] Бутусов отреагировал на угрозы Безуглой задействовать оперативников СБУ [ + – ] Бутусов отреагировал на угрозы Безуглой задействовать оперативников СБУ

Напомним, ранее Юрий Бутусов сообщал, что ВС РФ успешно продвигаются на Донбассе из-за дефицита боеприпасов у подразделений ВСУ. По словам журналиста, решение логистических проблем не только остановит наступление россиян, но и позволит разгромить оккупантов.

Также сообщалось, что ВС РФ контролируют 2/3 периметра Северодонецка, однако украинской армии удалось отбить авангард россиян, которые пытались прорваться в прифронтовой город.