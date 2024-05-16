ВС РФ отключили связь на Луганщине и установили 27 таксофонов, — ОВА
Россияне установили по семь таксофонов в четырех городах Луганской области, в которых живут тысячи людей. Они могут позвонить в пределах населенного пункта, а контактов наружу нет.
Оккупационные власти лишили связи жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии фронта в Луганской области. Граждане не имеют возможности воспользоваться мобильниками. Зато представители РФ установили уличные таксофоны, которых слишком мало для тысяч людей. О ситуации на одном из отрезков восточного фронта председатель Луганской областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор рассказал в Telegram-канале.
Лысогор напомнил, что россияне выключили мобильную связь еще в 2022 году, когда оккупировали новые регионы Луганщины. На сегодня ее так и не восстановили. Без связи остаются жители более чем стокилометрового отрезка фронта на востоке. Представители оккупационной власти, так называемое "минцифры ЛНР", решили вернуться к уличным телефонам, от которых в Украине отказались более 20 лет назад.
В четырех городах — Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Сиротино — появились таксофоны, написал чиновник. Общее количество аппаратов — 27, то есть по семь штук на город. По ним можно позвонить абонентам в пределах населенного пункта или спасательным службам, объяснил председатель ОГА.
"Ответственным за эти работы является так называемое "минцифры ЛНР". В частности, в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Сиротино уже заработали 27 таких аппаратов. По одному на несколько тысяч населения", — написал Лысогор.
Также чиновник рассказал некоторые детали на восточном отрезке фронта:
- на Купянском направлении ВС РФ атаковали четыре села — Стельмаховку, Новоегоровку, Мясожаровку и Твердохлебово.
- на Северском — два штурма от Золотаревки в сторону Верхнекаменского;
- на Лиманском — две тщетные попытки продвинуться.
Отметим, в утреннем отчете Генштаба ВСУ от 16 мая лаконично описали текущую ситуацию на востоке и юге. В частности, рассказали об отражении атаки пехоты и бронемашин ВС РФ под Купянском и о попытках врага продвинуться на Северском направлении (Веселое-Звановка, Яковлевка-Роздоловка). На онлайн-карте DeepState можно увидеть, что в течение последних двух месяцев нет заметных изменений на данном отрезке фронта.
Тем временем ВС РФ продолжают активные боевые действия во время наступления на Харьков. Украинское командование 15-16 мая сообщило, что ведутся уличные бои в Волчанске — украинские военные вытесняют россиян. Несколько стабилизировалась ситуация возле Липцов — об этом написали аналитики Института изучения войны: прогнозируют, что враг сосредоточится на наступлении на Волчанск.
Напоминаем, утром 16 мая в соцсетях сообщили о взрывах и пожаре на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму. После этого росСМИ опубликовали очередные угрозы российских чиновников в сторону Украины и стран Запада.