ЗС РФ відключили зв'язок на Луганщині та встановили 27 таксофонів, — ОВА

Росіяни встановили по сім таксофонів у чотирьох містах на Луганщині, в яких живуть тисячі людей. Вони можуть подзвонити у межах населеного пункту, а контактів назовні немає.

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Окупаційна влада позбавила зв'язку жителів населених пунктів, розташованих неподалік від лінії фронту в Луганській області. Громадяни не мають можливості скористатись мобільниками. Натомість представники РФ встановили вуличні таксофони, яких надто мало для тисяч людей. Про ситуацію на одному з відтинків східного фронту голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Артем Лисогор розповів в Telegram-каналі.

Лисогор нагадав, що росіяни вимкнули мобільний зв'язок ще у 2022 році, коли окупували нові регіони Луганщини. На сьогодні його так і не відновили. Без зв'язку залишаються жителі більш як стокілометрового відрізку фронту на сході. Представники окупаційної влади, так зване "мінцифри ЛНР", вирішили повернутись до вуличних телефонів, від яких в Україні відмовились більш як 20 років тому.

У чотирьох містах — Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному — з'явились таксофони, написав посадовець. Загальна кількість апаратів — 27, тобто по сім штук на місто. Ними можна зателефонувати абонентам у межах населеного пункту або рятувальним службам, пояснив голова ОВА.

"Відповідальним за ці роботи є так зване "мінцифри ЛНР". Зокрема, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів. По одному на декілька тисяч населення", — написав Лисогор.

Також чиновник розповів деякі деталі на східному відрізку фронту:

на Куп'янському напрямку ЗС РФ атакували чотири села — Стельмахівку, Новоєгорівку, М’ясожарівку та Твердохлібове. на Сіверському — два штурми від Золотарівки у бік Верхньокам’янського; на Лиманському — дві марні спроби просунутись.

Бої на сході - що відбувається на Луганщині 16 травня Фото: Скриншот

Зазначимо, у ранковому звіті Генштабу ЗСУ від 16 травня лаконічно описали поточну ситуацію на сході та півдні. Зокрема, розповіли про відбиття атаки піхоти та бронемашин ЗС РФ під Куп'янськом та про спроби ворога просунутись на Сіверському напрямку (Веселе-Званівка, Яковлівка-Роздолівка). На онлайн-карті DeepState можна побачити, що протягом останніх двох місяців немає помітних змін на даному відрізку фронту.

Бої на сході - ситуація на Луганщині станом на 16 травня Фото: DeepState

Тим часом ЗС РФ продовжують активні бойові дії під час наступу на Харків. Українське командування 15-16 травня повідомило, що ведуться вуличні бої у Вовчанську — українські військові витісняють росіян. Дещо стабілізувалась ситуація біля Липців — про це написали аналітики Інституту вивчення війни: прогнозують, що ворог зосередиться на наступі на Вовчанськ.

Нагадуємо, зранку 16 травня у соцмережах повідомили про вибухи та пожежу на аеродромі Бельбек в окупованому Криму. Після цього росЗМІ опублікували чергові погрози російських чиновників у бік України та країн Заходу.