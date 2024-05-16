У Криму прогриміли вибухи: ЗМІ пишуть про пожежу на аеродромі Бельбек (відео)

Окупанти стверджують про "успішну роботу ППО". Водночас місцеві партизани говорять про успішні прильоти одразу на кількох військових об'єктах.

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В окупованому Криму знову повідомляють про вибухи і про роботу ППО. Кримський міст був закритий. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляє, що ППО вразили вже кілька снарядів. При цьому інсайдерські Telegram-канали пишуть про успішні "прильоти". Про це пише "Крим. Реалії".

"У Севастополі працює ППО. Збито вже кілька повітряних цілей. Усі цілі були знищені над Кримом і морем", — написав Развожаєв у своєму Telegram-каналі, а потім заявив, що "атаку було відбито", а в Севастополі не зафіксовано пошкоджень цивільної інфраструктури.

Вибухи в Криму

При цьому жителі Севастополя, Євпаторії, Сімферополя, Джанкоя і Гвардійського повідомляють про сильні вибухи. Там, нагадаємо, також розташовані російські військові аеродроми.

Окремо зазначають, що вибухи чути в районі російського військового аеродрому Бельбек, по якому напередодні вже завдавали ударів.

Вибухи в Криму

Водночас партизани руху "Атеш" повідомляють "про успішні прильоти в Криму".

Нагадаємо, починаючи з серпня 2022 року в Криму і Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада зазвичай заявляє, що це "робота ППО", або навчання.

На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.

Обстріл військового аеродрому Бельбек минулої ночі місцева влада теж приховувала. Михайло Развожаєв заявляв, що "пошкодження цивільної інфраструктури поки не зафіксовано". Опісля в соцмережах місцеві жителі повідомили про сильну пожежу.

А потім і російські воєнкори розповіли про втрати: було повністю знищено один МіГ-31, ще три Су-27 посікло уламками суббоєприпасів ракет ATACMS. Також росіяни втратили дві пускові установки ППО (С-300 і С-400), радар і 11 солдатів ЗС РФ.