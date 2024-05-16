В Крыму прогремели взрывы: СМИ пишут о пожаре на аэродроме Бельбек (видео)

Оккупанты утверждают об "успешной работе ПВО". В то же время местные партизаны говорят об успешных прилетах сразу на нескольких военных объектах.

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В оккупированном Крыму снова сообщают о взрывах и о работе ПВО. Крымский мост был закрыт. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что ПВО поразили уже несколько снарядов. При этом инсайдерские Telegram-каналы пишут об успешных "прилетах". Об этом пишет "Крым. Реалии".

"В Севастополе работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей. Все цели были уничтожены над Крымом и морем", — написал Развожаев в своем Telegram-канале, а после заявил, что "атака была отражена", а в Севастополе не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Взрывы в Крыму

При этом жители Севастополя, Евпатории, Симферополя, Джанкоя и Гвардейского сообщают о сильных взрывах. Там, напомним, также расположены российские военные аэродромы.

Отдельно отмечают, что взрывы слышны в районе российского военного аэродрома Бельбек, по которому накануне уже наносились удары.

Взрывы в Крыму

В то же время партизаны движения "Атеш" сообщают "об успешных прилетах в Крыму".

Напомним, начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти обычно заявляют, что это "работа ПВО", или учения.

На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.

Обстрел военного аэродрома Бельбек прошлой ночью местные власти тоже скрывали. Михаил Развожаев заявлял, что "повреждения гражданской инфраструктуры пока не зафиксированы". После в соцсетях местные жители сообщили о сильном пожаре.

А потом и российские военкоры рассказали о потерях: был полностью уничтожен один МиГ-31, еще три Су-27 посекло обломками суббоеприпасов ракет ATACMS. Также россияне потеряли две пусковые установки ПВО (С-300 и С-400), радар и 11 солдат ВС РФ.