"Боролись не за Артемовск, а за Бахмут": для чего Рада сейчас меняет названия городов и сел

Верховная Рада провалила голосование за переименования населенных пунктов в Украине. Некоторые депутаты считают идею циничной и безумной: войска РФ наступают, а на повестке дня — как "лучше" назвать село в Днепропетровской области. Фокус узнал у сторонников и противников инициативы, важно ли сейчас переименовывать топонимы.

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Верховная Рада 18 сентября провалила голосование за проект постановления 3939-ІХ о переименовании более 330 населенных пунктов и районов в Украине. Переименование географических объектов приходится делать по требованиям закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Профильный комитет парламента рассмотрел 340 предложений органов местного самоуправления, военных администраций и рекомендации Украинского института национальной памяти по переименованию, говорится в пояснительной записке к документу.

Украинские названия должны были получить семь районов, 15 городов, 56 поселков и 262 села. Больше всего изменений в топонимах Днепропетровской области: город Новомосковск хотят назвать Самар, Павлоград переименовать в Матвеев, Синельниково — в Роднополье, Першотравенск — в Шахтерское, а Синельниковский район — в Риднопольский.

Второе место по количеству переименований заняла Луганская область. Город Первомайск предлагают назвать Сокологорском, Молодогвардейск — Атамановкой, а Северодонецк — Северскодонецком.

За лидерами идут Николаевская область (город Южноукраинск — Гард, Первомайск — Ольвиополь) и Харьковская (Красноград собрались переименовать в Берестин, а Первомайский — в Златополь). По одному изменению топонимов — в Одесской (город-курорт Южное хотят назвать Порт-Анненталь), Львовской (Червоноград — на Шептицкий), Сумской (город Дружба — на Хутор-Михайловский) и в Черкасской областях (город Ватутино на Багачево).

Однако из-за споров в названиях парламентарии заблокировали трибуну. Они требовали собрать согласительный совет и повторно рассмотреть постановление. По словам народного депутата от партии "Голос" Романа Лозинского, Рада провалила "исторический шанс выбросить с карты Украины все, что Москва навязывала в течение веков порабощения".

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге по итогам заседания парламента сказал, что руководство парламента и фракций внесет в Верховную Раду новое постановление, из него уберут пять "спорных" населенных пунктов: Южное, Южноукраинск, Синельниково, Первомайск и Павлоград. По указанным названиям проведут отдельные дискуссии, а далее — зарегистрируют два проекта постановления.

По состоянию на вечер 18 сентября на рассмотрение профильного комитета парламента внесли новое постановление №12043 о переименовании 328 топонимов. В нем предлагается переименовать четыре района, 10 городов, 56 поселков и 262 села.

В итоге 19 сентября 281 депутат проголосовал без обсуждения за новое постановление об изменении названий 327 населенных пунктов. Из вчерашнего варианта изъяли шесть населенных пунктов, сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Армия РФ идет на Покровск: настало ли время переименовывать города?

После начала полномасштабного вторжения России в украинском обществе возник запрос на разрыв связей с агрессором. Социологические опросы доказывали такие стремления. Согласно опросу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и соцслужбой Центра Разумкова в конце января 2023 года, почти 60% украинцев поддержали переименование населенных пунктов, названия которых связаны с РФ, СССР или российской империей.

На третий год большой войны появилось много вопросов по поводу улучшения обороноспособности и экономики Украины. Фокус поговорил с народными депутатами, чтобы узнать, насколько сейчас уместно обсуждать вопросы переименования населенных пунктов и тратить на это время работы парламента.

По убеждению нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, в условиях наступления российских войск на Донбассе и экономического кризиса в Украине необходимо решать более насущные проблемы.

"Как вам известно, мы ведем тяжелейшие бои за Покровск. Сразу за ним открывается прямая дорога на Павлоград и Синельниково Днепропетровской области. Очень сложно объяснить жителям этих городов, когда на них движется российская армия, почему мы решили, что сейчас — подходящее время для переименовывания городов", — рассказывает он Фокусу.

По мнению нардепа, инициативы по переименованию населенных пунктов в данный момент выглядит "весьма циничным хамством и безумием" для украинцев, живущих и работающих под российскими ракетами.

"Лучше бы парламент занялся вопросами укрепления украинской обороноспособности и ВСУ, экономики, а не прерывался на рассмотрение подобных инициатив", — советует Бужанский.

Сторонник инициативы, нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов, считает уместным постановление о переименовании топонимов. Единственное, что в одном документе собрали населенные пункты всех административно-териториальных единиц, а в территориальных общинах возникли противоречия по нескольким названиям. Только из-за этого документ не проголосовали.

"Не могут города Украины носить советские названия, в основе которых — названия городов России. К примеру, Новомосковск. Все спорные моменты можно решить в другом постановлении", — объясняет он Фокусу.

В ответ на тезис о необходимости сосредоточить усилия на укреплении обороны и экономики страны Бакумов считает, что это не пересекается с вопросом идеологическим и культурным.

"Мы боролись за что? Не за Артемовск, а за Бахмут. Город стал символом борьбы за нашу страну и народ. Эти вещи существенные и влияют на мнение и стойкость нации", — подчеркивает нардеп.

"Колонизация из российской в немецкую": что не так с названиями топонимов

Заметим, что некоторые предложенные названия городов — не совсем украинские. Южное Одесской области хотят назвать Порт-Анненталь, а Южноукраинск — Гардом. Первое слово имеет исторические корни от немецких колониальных поселений "Анненталь" и "Ней-Аненталь" в Южненской территориальной общине на картах 1869-1955 годов.

Второе напоминает английское слово guard (охрана). Но также есть и урочище Гард, бывшая столица Бугогардовской паланки Запорожской Сечи, расположенное в гранитном каньоне реки Южный Буг возле Южноукраинска.

Поддержавший документ нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко соглашается, что нужно придумать более украинские названия населенных пунктов. По его оценкам, до 95% имеющихся в перечне российских названий нужно изменить на украинские аналоги.

"Южное — в Порт-Анненталь я не очень понимаю, звучит странно. Первый вариант у нас российский, а второй — немецкий. Колонизация из российской в немецкую? С Гардом тоже дискуссии идут. Существует много украинских слов на замену", — заметил политик в беседе с Фокусом.

Что касается целесообразности траты времени на столь второстепенные вопросы в условиях войны, Гончаренко говорит, что лучше бы нардепы блокировали трибуну Рады ради обсуждения сроков демобилизации военных ВСУ или увеличения выплат при рождении ребенка. В 2024 году сумма составляет 41 280 гривен, сразу матерям выплачивают 10 320 гривен, а далее в течение следующих трех лет — 860 гривен каждый месяц.

"Коллеги готовы бороться за названия, а не за поддержку военных и семей с детьми при нашей демографической катастрофе. Отмечу, что одно другому не мешает. Рада в состоянии решать военные, экономические и культурные вопросы. Не нормально, когда одни вопросы игнорируются, а другие вызывают суперинтерес", — подытожил он.

Напомним, в августе 2024 года глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул выступил против переименований топонимов города. Менять названия улиц, связанные со Второй мировой и Афганской войнами нет смысла.

Схожей точки зрения придерживался и мэр Одессы Геннадий Труханов. Одесская областная военная администрация хотела изменить названия 84 топонимов, включая Думскую площадь, улицы Бабеля, Жванецкого, Бунина, Гагаринское плато и прочие.