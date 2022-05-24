Расстрел отменяется. Кто виноват в создании убийственного законопроекта о военнослужащих

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Законопроект 7351 "о расстреле военнослужащих" уже отозван из парламента. Да, произошло это после того, как в течение двух дней мы поднимали и ставили на уши всех, кто может повлиять на этот бешеный принтер в виде отдельных депутатов и депутаток оборонного комитета. Публичность информации мы откладывали на самый конец вынужденной адвокационной кампании, потому что мы, в отличие от авторов законопроекта, заботимся о национальных интересах и думаем о последствиях.

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И да, правильная реакция власти на ошибку – это хорошо. Хотя, конечно, лучше, чтобы этих ошибок не было вообще. Но у меня есть ряд вопросов. О них ниже.

Кто пропустил – проект 7351 предусматривал исключение из действующей нормы Устава внутренней службы ВСУ ограничительного условия применения оружия начальниками против подчиненных военнослужащих, "при этом не причиняя смерти военнослужащему".

Вижу, многие пишут, что это лишь формальность, мол, украинский офицер никогда не будет убивать своих подчиненных. Вы знаете, это очень вредный миф. Я лично знаю несколько командиров, которые в критической ситуации даже бровью не поведут. И поверьте, некоторые из них – очень эффективные командиры и пользуются, так сказать, спросом у командования.

Армия должна быть построена на лидерстве, авторитете и уважении к командиру, а не на силе

Но суть перемен, которые еще не произошли с украинской армией, но обязательно произойдут, и которые ее раз и навсегда отрежут от совкового прошлого – это то, что армия должна быть построена на лидерстве, авторитете и уважении к командиру. А не на силе. Об этом мы с вами говорили здесь десятки раз и еще будем говорить, но не сейчас.

Этот законопроект прошел рассмотрение оборонного комитета ВР без замечаний. Вообще. А внесла его на рассмотрение глава подкомитета по введению ценностей и стандартов НАТО. Не буду писать вам о том, что ничего общего ни с натовскими, ни с общечеловеческими ценностями у этого творчества нет. Это просто ремарка к качеству работы парламента во время военного положения. И это касается всех фракций.

Сам факт этой идеи сильно деморализует украинских военных. Особенно тех, кто в ряды войск стал совсем недавно. А еще больше – их родных, которые на грани нервного срыва. Молодцы, подлили масла

Да, проект отозван. Но сам факт этой идеи, во-первых, абсолютно соответствует фейкам, которые постоянно распространяет российская пропаганда о Вооруженных Силах, во-вторых, сильно деморализует украинских военных. Особенно тех, кто в ряды войск стал совсем недавно и без того в шоке от армейских будней. А еще больше – их родных, которые на грани нервного срыва. Молодцы, подлили масла.

Законотворчество отдельных лиц последнего времени имеет свои корни. Эти корни простираются к тем, кому очень хочется, я бы сказала, чешется в последнее время монополизировать оборонную сферу под себя. А если еще глубже копнуть – это следствие фаворитизма на Банковой, когда отдельным любимчикам слишком долго сходит с рук все баловство. И если даже столь близкая угроза захвата врагом самого президента не принесла ему понимания, что сфера безопасности и обороны – это не шутки, ею должны заниматься профессионалы, то я уже не знаю, что здесь поможет.

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