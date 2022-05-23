На выход. При каких обстоятельствах можно выпускать мужчин за границу

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Я лично за руку никого не поймал, однако жена рассказывает, как каждый день в прогрессии видит рост количества мужчин из Украины, которые переехали в Европу. Решить вопрос можно только комплексной программой.

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Президент и премьер должны сказать правду – сколько нужно (с запасом) мужчин, каких именно, сколько еще не проходили обучение, сколько комплектов формы и другого снаряжения есть. Думаю, что 1 млн нужно привлечь, 1 млн – для запаса. Где-то миллион комплектов нужно докупить, где-то тысяч 600 должны для себя купить те, кто в запасе. Приблизительно 400 тыс., по моим оценкам. сейчас есть – по количеству людей, которые носят форму и участвуют в боевых действиях.

Теперь представьте себе человека, уже имеющего все необходимое для участия в боевых действиях, прошедшего обучение. И человека в состоянии "гола-боса", где взять броник – не знаю, берцы из Польши везут, но успеют ли – неизвестно. А автомат последний раз в жизни держал игрушечный, и то в детстве.

Не нужно быть большим экспертом, чтобы понять – первый человек не будет бояться, второй будет переодеваться в женскую одежду и покупать себе справки о негодности.

Вышли на цифру два миллиона – начинаем планировать и работать. Поляки охотно помогут с учебой, уже сейчас можно группами по 10-15 тыс. человек вывозить, обучать и возвращать домой. Форму, в которой учились, пусть оставляют себе – будет храниться дома. Вместе с турникетами, аптечками и разгрузками. Через год-полтора будет большое количество людей, которые что-то умеют, морально и психологически настроены.

Параллельно человек понимает, что в любой момент может пригодиться. Заранее нужно ей дать возможность приобрести (или предоставить) транспортное средство и другое оборудование. И здесь уже в льготном растаможке возникает смысл – на определенные категории машин, определенным лицам. Ежедневное использование этих машин обеспечивает уверенность в том, что они на ходу.

Регулярные учения. Раз в полгода несколько дней – уже неплохо. Все, кто на фронте, говорят мне, что умение "развести костер", "работать с буржуйкой", "готовить еду в поле", "окопаться", "замаскироваться" и т. д. – важнее умения метко стрелять из автомата. Так что речь идет не о классических учениях, где нужен полигон. Туристические походы – тоже важный этап.

Если что-то делать системно, а не заваливать оборонный заказ, как это делал Таран и Ко, запрет на выезд мужчинам не понадобится. Более того, и войны больше не будет.

Также любопытное наблюдение. У меня несколько знакомых бизнесменов имеют разрешение на выезд за границу. И ни разу им не пользовались.

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