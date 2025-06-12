От дефицита до ТЦК: почему ВСУ не получают машины, а государство отдыхает в стороне

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Закупка б/у авто для ВСУ: государство или отсутствует, или мешает

Сейчас в Европе почти не осталось "живых" машин с повышенным клиренсом в ценовом диапазоне 2–4 тысячи евро. Те же самые модели, которые еще год–два назад стоили 3–5 тысяч, сейчас обойдутся в 7–10 тыс. И это еще не гарантия, что не придется сразу вкладывать в них деньги.

Почему так? Дефицит, спрос, усталость от войны в западных обществах — все это сыграло свою роль.

Но проблема не только в ценах. Проблема также организационная.

Волонтеров, которые самостоятельно вывозят авто, осталось мало. Многих обвиняют в "барыжничестве", но давайте честно: эти люди — единственная причина, почему на фронт еще попадают машины. Потому что водителю надо что-то есть, надо где-то спать, как-то доехать, где-то поставить эвакуатор. Это расходы.

Те, кто имеет статус беженца, часто не могут помогать регулярно — только в окна между работой, выходными или во время отпусков. Но расходы у всех — одинаковые.

На выходе это означает: стоимость авто в Украине для ВСУ постоянно растет, а донаты замерли. И платят в 90% случаев сами бойцы, солдаты и младшие офицеры.

Из опыта: в лучшем техническом состоянии в Европе машины — это те, у которых разорвался ремень ГРМ или потянуло цепь. Можно брать за символическую цену. В Украине такие транспортные средства за несколько дней подпольно (потому что мастеров официальных СТО сотрудники ТЦК давно позабирали) ставят на ход. Но как привезти?

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Транспортные компании дерут большие суммы. Нужна сеть волонтерских эвакуаторов по ЕС, хотя бы на 1–2 машины каждый. И главное — координационный центр: кто-то мониторит объявления, кто-то осматривает, кто-то занимается финансами, кто-то следит, чтобы авто не "потерялось" и попало именно военным и тому подобное. Также есть вопрос задатков, потому что если ты хочешь выгодное авто, то надо брать мгновенно, а из Украины переводы заблокированы решением НБУ.

Что делает государство? Ничего. Или, наоборот, мешает. Волонтерам ограничивают выезд, проблемы уже и у многодетных родителей, на которых очень долго все держалось. Потому что им также нужно отмечаться в ТЦК (зачем?), а там документы на отсрочку по несколько месяцев лежат без движения. Но там еще есть один вопрос: безвиз действует только 90 дней, поэтому водителей нужно много.

О закупке новых авто для ВСУ — вообще никто не говорит. Из публичной плоскости тема просто... испарилась.

Создается впечатление, что все ждут, что оно "как-то само решится". А тем временем у солдат все меньше денег, а цены — все выше.

Пока мы смеемся над россиянами, которые грузы тянут на ослах, наши проблемы тоже не исчезают. Просто мы о них стыдливо молчим.

Отдельная история — шины. Их в Европе полно, в отличном состоянии. Часто даже отдают бесплатно. Но опять же — без сети легковушек с прицепами или сети складов, куда физические лица их могут сдавать, ничего не сделаешь.

Что с этим всем делать — не знаю. Но молчать больше не хочется.

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