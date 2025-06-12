От дефицита до ТЦК: почему ВСУ не получают машины, а государство отдыхает в стороне
Поиск, покупка и транспортировка автомобилей для ВСУ из Европы превращается в настоящий квест, сетует журналист Владислав Бовсуновский. Благодарить за это во многом следует государство Украина, которое не то, что не помогает, так еще и создает дополнительные проблемы.
Закупка б/у авто для ВСУ: государство или отсутствует, или мешает
Сейчас в Европе почти не осталось "живых" машин с повышенным клиренсом в ценовом диапазоне 2–4 тысячи евро. Те же самые модели, которые еще год–два назад стоили 3–5 тысяч, сейчас обойдутся в 7–10 тыс. И это еще не гарантия, что не придется сразу вкладывать в них деньги.
Почему так? Дефицит, спрос, усталость от войны в западных обществах — все это сыграло свою роль.
Но проблема не только в ценах. Проблема также организационная.
Волонтеров, которые самостоятельно вывозят авто, осталось мало. Многих обвиняют в "барыжничестве", но давайте честно: эти люди — единственная причина, почему на фронт еще попадают машины. Потому что водителю надо что-то есть, надо где-то спать, как-то доехать, где-то поставить эвакуатор. Это расходы.
Те, кто имеет статус беженца, часто не могут помогать регулярно — только в окна между работой, выходными или во время отпусков. Но расходы у всех — одинаковые.
На выходе это означает: стоимость авто в Украине для ВСУ постоянно растет, а донаты замерли. И платят в 90% случаев сами бойцы, солдаты и младшие офицеры.
Из опыта: в лучшем техническом состоянии в Европе машины — это те, у которых разорвался ремень ГРМ или потянуло цепь. Можно брать за символическую цену. В Украине такие транспортные средства за несколько дней подпольно (потому что мастеров официальных СТО сотрудники ТЦК давно позабирали) ставят на ход. Но как привезти?Важно
Транспортные компании дерут большие суммы. Нужна сеть волонтерских эвакуаторов по ЕС, хотя бы на 1–2 машины каждый. И главное — координационный центр: кто-то мониторит объявления, кто-то осматривает, кто-то занимается финансами, кто-то следит, чтобы авто не "потерялось" и попало именно военным и тому подобное. Также есть вопрос задатков, потому что если ты хочешь выгодное авто, то надо брать мгновенно, а из Украины переводы заблокированы решением НБУ.
Что делает государство? Ничего. Или, наоборот, мешает. Волонтерам ограничивают выезд, проблемы уже и у многодетных родителей, на которых очень долго все держалось. Потому что им также нужно отмечаться в ТЦК (зачем?), а там документы на отсрочку по несколько месяцев лежат без движения. Но там еще есть один вопрос: безвиз действует только 90 дней, поэтому водителей нужно много.
О закупке новых авто для ВСУ — вообще никто не говорит. Из публичной плоскости тема просто... испарилась.
Создается впечатление, что все ждут, что оно "как-то само решится". А тем временем у солдат все меньше денег, а цены — все выше.
Пока мы смеемся над россиянами, которые грузы тянут на ослах, наши проблемы тоже не исчезают. Просто мы о них стыдливо молчим.
Отдельная история — шины. Их в Европе полно, в отличном состоянии. Часто даже отдают бесплатно. Но опять же — без сети легковушек с прицепами или сети складов, куда физические лица их могут сдавать, ничего не сделаешь.
Что с этим всем делать — не знаю. Но молчать больше не хочется.
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