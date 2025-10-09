"ИИ все равно, жив ты или нет": как придумали зарабатывать на одиночестве и что из этого получилось
Зарабатывать пытаются на всем, даже на одиночестве. Блогер Владислав Бовсуновский описывает один нью-йоркский стартап, который обещает найти вам постоянного товарища в виде кулона с ИИ — и скептическую реакцию народа, убежденного, что настоящих друзей надо искать в реальной жизни.
Интересная история из нескольких "миров" одновременно — маркетинга, рекламы, социальной психологии и экономики. Такая себе новость выходного дня, чтобы немного отвлечься.
В Нью-Йорке стартап Friend анонсировал странный гаджет — кулон-микрофон, который постоянно слушает все вокруг и шлет владельцу сообщения в чат. Идея — бороться с одиночеством, от которого, по оценкам, страдает до 60 % людей.
Например, ты говоришь: "У меня плохое настроение", а на телефон прилетает SMS-ка: "Не вешай нос!"
Ну стартап и стартап. Каждый год придумывают сотни подобных вещей, и 99 % из них заканчиваются предсказуемо — ничем. Однако на этот раз вопрос не в устройстве, а в том, как основатель распорядился деньгами инвесторов. Он получил 2,5 миллиона долларов, однако вместо того, чтобы вкладывать в продукт, потратил большую часть на рекламу в виде плакатов в нью-йоркском метро. Станции буквально заклеили этими объявлениями, в частности целую West 4th Street.
И здесь начинается социальная часть. Плакаты сделали в современном стиле — чистые фоны, минимум текста, однако большими буквами, много белого пространства.
И жители Нью-Йорка это пространство решили использовать по-своему. Маркерами на плакатах написали все, что думают и о гаджете, и о самой идее.Важно
Вот несколько цитат:
- AI is not your friend: "ИИ не твой друг";
- Stop profiting off loneliness: "Прекратите зарабатывать на одиночестве";
- Surveillance capitalism: "Капитализм наблюдения";
- AI wouldn't care if you lived or died: "ИИ безразлично, живешь ты или нет";
- Go make real friends: "Иди найди настоящих друзей".
Это уже история не о технологиях, а вполне человеческая. Общество устало от симуляции. Friend задумывался как способ побороть одиночество, а получился как эксперимент, который показал, что одиночество — не техническая, а психологическая проблема.
И, возможно, самая честная часть всей кампании — это именно эти надписи маркером на плакатах.
