"ИИ все равно, жив ты или нет": как придумали зарабатывать на одиночестве и что из этого получилось

Related video

Интересная история из нескольких "миров" одновременно — маркетинга, рекламы, социальной психологии и экономики. Такая себе новость выходного дня, чтобы немного отвлечься.

В Нью-Йорке стартап Friend анонсировал странный гаджет — кулон-микрофон, который постоянно слушает все вокруг и шлет владельцу сообщения в чат. Идея — бороться с одиночеством, от которого, по оценкам, страдает до 60 % людей.

Например, ты говоришь: "У меня плохое настроение", а на телефон прилетает SMS-ка: "Не вешай нос!"

Ну стартап и стартап. Каждый год придумывают сотни подобных вещей, и 99 % из них заканчиваются предсказуемо — ничем. Однако на этот раз вопрос не в устройстве, а в том, как основатель распорядился деньгами инвесторов. Он получил 2,5 миллиона долларов, однако вместо того, чтобы вкладывать в продукт, потратил большую часть на рекламу в виде плакатов в нью-йоркском метро. Станции буквально заклеили этими объявлениями, в частности целую West 4th Street.

И здесь начинается социальная часть. Плакаты сделали в современном стиле — чистые фоны, минимум текста, однако большими буквами, много белого пространства.

И жители Нью-Йорка это пространство решили использовать по-своему. Маркерами на плакатах написали все, что думают и о гаджете, и о самой идее.

Важно

"Грядут страшные времена": самый популярный ютубер в мире предупредил об угрозе ИИ (фото)

Вот несколько цитат:

AI is not your friend: "ИИ не твой друг";

Stop profiting off loneliness: "Прекратите зарабатывать на одиночестве";

Surveillance capitalism: "Капитализм наблюдения";

AI wouldn't care if you lived or died: "ИИ безразлично, живешь ты или нет";

Go make real friends: "Иди найди настоящих друзей".

Это уже история не о технологиях, а вполне человеческая. Общество устало от симуляции. Friend задумывался как способ побороть одиночество, а получился как эксперимент, который показал, что одиночество — не техническая, а психологическая проблема.

И, возможно, самая честная часть всей кампании — это именно эти надписи маркером на плакатах.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно