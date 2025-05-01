4 ключевые проблемы ИИ: почему на наш век работы людям еще хватит

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Относительно слухов об ИИ и массовой безработице. Мое скромное личное (не экспертное) мнение.

Последний год я пытаюсь автоматизировать отдельные (довольно простые) задачи с помощью искусственного интеллекта. Честно говоря — ничего толкового создать так и не удалось. И вот почему.

Проблема 1. Нестабильный результат.

Сегодня ты настраиваешь все — и оно работает как надо. Завтра получаешь какой-то полный бред. Это касается всего: кода, текстового контента, изображений.

Проблема 2. Нестабильность сервисов.

Когда у них технические работы, когда именно ты создаешь чрезмерную нагрузку, когда появятся ограничения или ошибки — неизвестно. Для серьезной работы с клиентами это просто недопустимо.

Проблема 3. Недостоверная информация.

ИИ часто использует неправильные источники, искажает факты, домысливает вещи, которых не было. Как развлечение — окей. Но если твой доход зависит от точности работы, это становится новой проблемой.

Проблема 4. Ухудшение качества информации.

Были версии, которые основывались на энциклопедических знаниях. Потом ИИ научился "гуглить" — и теперь часто выдает мусорный контент, не отделяя факты от оценочных суждений.

Это все прикольно. Однако если речь идет о штрафах или других юридических вопросах, и это все еще и для клиентов, а отвечаешь именно ты.... О какой автоматизации может идти речь? Только очень минимальной, которая будет доступна и для ИИ.

***

ИИ — это не волшебная пилюля. Это лишь дополнительный инструмент для работы и обучения. Интеллект у тебя в голове. ИИ — это всего лишь генератор-компилятор текста и шаблонов. Он будет одновременно и развиваться, и деградировать. Это нормально: информационные системы при масштабировании часто ведут себя аномально. Так что на наш век работы еще хватит. Просто она будет другой.

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