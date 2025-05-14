210 гривен за собаку: как местные власти наживаются на любви к животным
Платная регистрация собак (по 210 гривен за каждую) — нововведение, которое глубоко возмущает журналиста Владислава Бовсуновского. Он видит здесь нарушение закона сразу по нескольким направлениям — и не только потому, что сама плата никак не подкреплена правовыми нормами
В условиях Единого марафона, или как там оно называется, все без исключения СМИ легитимизировали коррупционную схему, придуманную еще во времена Лени-Космоса, о регистрации домашних животных. Журналисты, пафосно раздувая новость, забыли о маленькой детали — регистрация является платной, фактически незаконно введенным побором.
Как собачник с огромным стажем, я посылал все эти КП еще с начала 2000-х, когда только ввели эту "регистрацию" — тогда тетки с голосами алкоголичек звонили поквартирно и требовали 34 грн. Сейчас аппетиты выросли — все должны скинуться... по 210 грн.
Что является законным, а что нет?
Начнем с основ.
Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" определяет принципы гуманного отношения к животным и устанавливает обязанности владельцев, в частности — по идентификации животного.
Но именно в законе нет ни одного прямого требования регистрировать собаку в конкретном месте, через конкретную структуру, тем более — платно. Закон гарантирует защиту животного, а не создает барьеры для выполнения обязанностей перед ним.Важно
В Украине действует принцип верховенства права. Это означает, что ни один подзаконный акт (правила, инструкции, решения городского совета) не может выходить за пределы закона или противоречить ему. Это закреплено в Конституции (ст. 19 и 92).
А теперь посмотрим на ответственность:
В Кодексе об административных правонарушениях (ст. 154) речь идет о штрафе за "нарушение правил содержания животных", в том числе содержание незарегистрированных собак.
Но:
- не сказано, что регистрация должна быть именно в ЦПАУ;
- не сказано, что она должна быть платной;
- и точно не сказано, что без оплаты в КП собака автоматически считается "нерегистрированной".
Итак, имеем ситуацию:
Местные власти устанавливают обязательную платную регистрацию собак через конкретное КП, фактически создавая монополию.
Собственников штрафуют не за то, что они нарушили закон, а за то, что не выполнили положение локального решения, которое не имеет силы закона.
Это — превышение полномочий и нарушение права граждан на свободный доступ к административной услуге (ст. 11 ЗУ "Об административных услугах").
Я — за порядок и учет животных. Однако против правового произвола.
Потребуйте объяснений:
- на основании какого именно закона должна происходить платная регистрация?
- почему без оплаты мое животное автоматически признается "вне закона"?
- и главное — кто имеет право это решать?
Закон — это закон. И только закон. Все остальное — лишь приложение, которое не может подменить основное.
Справочно. В Украине есть сервисы бесплатной онлайн-регистрации животных на основании наличия чипа, ветеринарного паспорта и вакцинации.
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