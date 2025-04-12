Домашние собаки положительно влияют на здоровье людей, но у них есть и темная сторона: о чем речь

Согласно исследованиям, в мире насчитывается около 1 миллиарда домашних собак — большинство из них проводят большую часть своей жизни бок о бок с людьми. В результате чего животные стали лучшими друзьями человека, однако они также являются и самыми распространенными крупными хищниками в мире.

Related video

Об этом пишет Science Alert.

Для сравнения, в мире обитает лишь около 220 миллионов кошек и людям хорошо известно об их негативном влиянии на природу. Дикие собаки также рассматривались учеными как угроза биоразнообразию во всем мире, однако домашние собаки, похоже, не были изучены достаточно.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь новое исследование ученых показывает, что домашние собаки на самом деле оказывают гораздо большее, а также более коварное и более тревожное воздействие на дикую природу и окружающую среду, чем считалось ранее.

Собаки — одомашненные волки, выведенные таким образом, чтобы быть меньше, более послушными и чрезвычайно отзывчивыми к людям. Впрочем, они все еще остаются хищниками. По данным центров по уходу за дикими животными, домашние собаки на самом деле несут ответственность за большее количество зарегистрированных нападений на диких животных, чем кошки, и ловят более крупных животных.

Исследователи уже обнаружили, что домашние собаки без привязи на самом деле являются главной причиной того, почему колонии малых пингвинов в Тасмании близки к краху, а в Новой Зеландии, одна сбежавшая домашняя собака убила до 500 бурых киви при общей численности популяции в 900 особей всего за пятидневный период.

По словам соавтора нового исследования, доцента кафедры поведенческой экологии Университета Кертина, Билла Бейтмана, оказавшись без поводка, собаки любят гоняться за животными и птицами. Это может показаться безобидным, но на самом деле это не совсем так. Например, преследование может истощить перелетных птиц, заставляя их тратить больше энергии. Собаки также могут убивать птенцов птиц, гнездящихся на пляжах, в том числе и видов, находящихся на грани исчезновения.

Более того, ученые обнаружили, что одно лишь присутствие этих хищников, даже на поводке, заставляет местные дикие виды животных постоянно находиться в состоянии "повышенной готовности". Это оказывает измеримое негативное влияние на численность и разнообразие птиц в Австралии; в США олени более бдительные и убегают быстрее и дальше, если видят человека с собакой на поводке. Исследование также показало, что некоторые виды млекопитающих в США воспринимают собак с человеком как большую угрозу, чем койотов.

И даже это еще не все. Лекарства, которые мы используем для избавления наших домашних собак от блох или клещей, могут оставаться на шерсти неделями и смываться, когда они ныряют в ручей или реку. Однако исследования показывают, что некоторые ингредиенты этих лекарств могут оказывать негативное влияние на водных беспозвоночных.

По словам Бейтмана, также стоит помнить, что в среднем домашняя собака выделяет 200 г фекалий и 400 мл мочи в день. Если умножить эти данные на средние 13 лет жизни, получим невероятную гору отходов. Этот поток отходов может способствовать загрязнению азотом водных путей, изменять химический состав почвы и даже распространять болезни среди людей и других диких животных.

Еще одним фактором является то, что собаки в основном питаются мясом, а это значит, что миллионы коров и кур буквально выращиваются для того, чтобы кормить наших питомцев. Простыми словами, кормление собак во всем мире приводит к огромному количеству парниковых выбросов.

Учитывая все это, ученые не призывают отказаться от своих питомцев, но призывают четко понимать, какое воздействие на окружающую среду и биоразнообразие оказывают наши любимцы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что собаки понимают слова, а не просто звуки.