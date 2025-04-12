Домашні собаки позитивно впливають на здоров'я людей, але в них є й темний бік: про що йдеться

Згідно з дослідженнями, у світі налічується близько 1 мільярда домашніх собак — більшість із них проводять більшу частину свого життя пліч-о-пліч із людьми. У результаті тварини стали найкращими друзями людини, проте вони також є і найпоширенішими великими хижаками у світі.

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Про це пише Science Alert.

Для порівняння, у світі мешкає лише близько 220 мільйонів кішок і людям добре відомо про їхній негативний вплив на природу. Дикі собаки також розглядалися вченими як загроза біорізноманіттю в усьому світі, проте домашні собаки, схоже, не були вивчені достатньо.

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Тепер нове дослідження вчених показує, що домашні собаки насправді чинять набагато більший, а також підступніший і тривожніший вплив на дику природу і навколишнє середовище, ніж вважалося раніше.

Собаки — одомашнені вовки, виведені таким чином, щоб бути меншими, більш слухняними та надзвичайно чуйними до людей. Утім, вони все ще залишаються хижаками. За даними центрів з догляду за дикими тваринами, домашні собаки насправді несуть відповідальність за більшу кількість зареєстрованих нападів на диких тварин, ніж кішки, і ловлять більших тварин.

Дослідники вже виявили, що домашні собаки без прив'язі насправді є головною причиною того, чому колонії малих пінгвінів у Тасманії близькі до краху, а в Новій Зеландії одна домашня собака, що втекла, вбила до 500 бурих ківі за загальної чисельності популяції в 900 особин всього за п'ятиденний період.

За словами співавтора нового дослідження, доцента кафедри поведінкової екології Університету Кертіна, Білла Бейтмана, опинившись без повідця, собаки полюбляють ганятися за тваринами й птахами. Це може здатися нешкідливим, але насправді це не зовсім так. Наприклад, переслідування може виснажити перелітних птахів, змушуючи їх витрачати більше енергії. Собаки також можуть вбивати пташенят птахів, що гніздяться на пляжах, зокрема й видів, що перебувають на межі зникнення.

Ба більше, вчені виявили, що одна лише присутність цих хижаків, навіть на повідці, змушує місцеві дикі види тварин постійно перебувати в стані "підвищеної готовності". Це чинить вимірний негативний вплив на чисельність і розмаїття птахів в Австралії; у США олені більш пильні та тікають швидше й далі, якщо бачать людину з собакою на повідці. Дослідження також показало, що деякі види ссавців у США сприймають собак з людиною як більшу загрозу, ніж койотів.

І навіть це ще не все. Ліки, які ми використовуємо для позбавлення наших домашніх собак від бліх або кліщів, можуть залишатися на шерсті тижнями та змиватися, коли вони пірнають у струмок або річку. Однак дослідження показують, що деякі інгредієнти цих ліків можуть чинити негативний вплив на водних безхребетних.

За словами Бейтмана, також варто пам'ятати, що в середньому домашній собака виділяє 200 г фекалій і 400 мл сечі на день. Якщо помножити ці дані на середні 13 років життя, отримаємо неймовірну гору відходів. Цей потік відходів може сприяти забрудненню азотом водних шляхів, змінювати хімічний склад ґрунту і навіть поширювати хвороби серед людей та інших диких тварин.

Ще одним фактором є те, що собаки здебільшого харчуються м'ясом, а це означає, що мільйони корів і курей буквально вирощують для того, щоб годувати наших вихованців. Простими словами, годування собак у всьому світі призводить до величезної кількості парникових викидів.

З огляду на все це, вчені не закликають відмовитися від своїх улюбленців, але закликають чітко розуміти, який вплив на навколишнє середовище та біорізноманіття чинять наші улюбленці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що собаки розуміють слова, а не просто звуки.