Срочная "победа в СВО": зачем Путину понадобилось народное одобрение прекращения войны

Последние новости из Москвы выглядят довольно показательно: сторонники Путина вдруг начали сбор подписей за "победу в СВО". С первого взгляда это выглядит как очередная пропагандистская кампания, но на самом деле подобные акции в России редко бывают случайными. Обычно они появляются именно тогда, когда власть готовится к очередному политическому маневру, которому нужен фальшивый "мандат народа".

В этом случае речь может идти о подготовке к заморозке фронта или старту "мирных переговоров" на условиях Кремля. Москва остро нуждается в способе сохранить лицо: экономика истощена, элиты нервные, мобилизационный ресурс падает. Поэтому им необходим новый нарратив — о "достижении целей СВО" и "поддержке населения", которые позволят объяснить любой резкий поворот. Сценарий выглядит знакомо: сначала сбор подписей, потом манипулятивное "народ поддерживает", а дальше — политическое решение.

Поэтому такое движение вполне может быть частью подготовки к переговорам, но не к миру, а к навязыванию собственных условий. Кремлю нужна картинка, что "все сделано правильно", и что именно "народ требует закрепить успехи". Поэтому не исключено, что мы наблюдаем начало информационного разогрева перед попыткой представить замораживание войны как "историческую победу".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

