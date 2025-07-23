Монополия на мораль: как история с НАБУ показала цену правды в Украине

Related video

Монополия на мораль

В каждом обществе есть те, кто берет на себя роль моральных авторитетов. В странах, где есть доверие, эта роль естественно принадлежит институтам, церкви, науке или журналистике. В Украине эту роль взяли на себя грантовые антикоррупционные организации. Замечу, что борьба с коррупцией — это важно. Однако очень важно то, кто ее возглавляет, за какие деньги и с какими мотивами.

Украина пережила два Майдана, получила оккупацию и войну. Это все очень болезненные травмы, а общество на них реагирует поисками правды. Однако сейчас у нас эпоха постправды, когда большое количество людей занимаются не фактами, а интерпретациями. В большинстве случаев потребитель информации считает правдой то, с чем он согласен. А все остальное — это неправда.

Именно этим правилом и пользуются горлопаны. Надо кричать как можно громче, выкрикивать как можно больше предательства. И это будет считаться правдой. Даже если факты другие. В этом и заключается главный прием активиста, сидящего на зарплате у иностранных структур. За годы работы они подсадили на гранты или даже основали с их помощью пул СМИ, на которые имеют прямое влияние.

Это и есть "монополия на мораль". Когда только они имеют право решать, кто коррупционер, кто "предатель", а кто "честный". А каждый, кто задает вопрос — уже "агент", "бот" или "помощник коррупционеров". Игнорируется вообще право на мнение, право на высказывание, отсутствует даже элементарная профессиональная дискуссия. Вместо нее — лозунги, лозунги, лозунги.

Я прочитал текст законопроекта №12414. Он предусматривает уменьшение возможности проводить обыски без решения суда, ограничение бесконечных ныне досудебных расследований, а также возвращает Конституционную норму, по которой прокуратуру возглавляет Генпрокурор, а не САП.

Важно

Коллективное благо украинцев под угрозой: к чему может привести уничтожение НАБУ и САП

Но реакция — как на государственный переворот. Те же игроки, которые разрушили доверие к сектору обороны фейком о яйцах, сейчас запугивают общество, что теперь "коррупция победит", потому что Генпрокурору вернули его же полномочия, которые у него были в течение 8 лет с момента создания НАБУ и САП.

Монополия на мораль держится не на этике, а на контроле над медиа, влиянии на внешних партнеров и трактовке реальности.

В Украине есть сотни тысяч порядочных людей — и среди юристов, и среди журналистов, и среди общественных деятелей и правозащитников, которые не попали в "грантовую обойму". Их мысли не цитируют западные фонды, их не зовут на встречи с послами. Потому что те, кто боится потерять монополию, всегда уничтожают конкурентов — юридически (уголовные дела от НАБУ) или морально (обвинениями, ярлыками, публичным шельмованием).

Это не о коррупции и не об антикоррупции. И не о морали. Это о "контроле над общественным нарративом". Монополия на мораль. Это форма власти, которая не поддается выборам, не имеет контроля и не боится ответственности.

Настоящая мораль не боится критики. Она сильна доказательствами, действиями, ответственностью. Хотите бороться с коррупцией? Отлично. Но будьте готовы отвечать за собственные ошибки, если они произошли.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно