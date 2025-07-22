НАБУ и САП под одеялом Генпрокуратуры: что скрывает новый законопроект №12414

Массовые обыски в офисах НАБУ, состоявшиеся 21 июля, стали началом более глубокого кризиса: на повестке дня Верховной Рады — законопроект, который может полностью изменить баланс сил в антикоррупционной инфраструктуре страны. Фокус выясняет, что стоит за этой инициативой, и чем может обернуться перезагрузка антикоррупционной системы для Украины.

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Массовые обыски у сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, которые состоялись 21 июля, стали не только громким событием в правоохранительном поле, но и сигналом возможного слома всей антикоррупционной архитектуры государства. Впервые за годы существования НАБУ одновременно было проведено около 70 обысков в региональных офисах бюро. По официальной версии, речь идет о расследовании государственной измены и, в частности, о связях отдельных сотрудников с депутатом запрещенной ОПЗЖ, ныне фигурантом дел ФСБ, а также о якобы схеме сбыта наркотиков в Дагестан.

Но на этом скандал не заканчивается. В Верховной Раде готовятся рассматривать законопроект №12414, который может кардинально изменить подходы к работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По словам нардепов, документ предусматривает передачу реального контроля над САП генеральному прокурору, который получит полномочия определять прокурора по конкретным делам НАБУ. Более того, генпрокурор сможет изымать дела у детективов НАБУ и передавать их другим органам. Это не просто техническое изменение — это шаг к полному подчинению бюро вертикали исполнительной власти.

Параллельно с этим отменяется норма, запрещающая изымать дела из НАБУ, а подозрения топ-чиновникам фактически можно будет подписывать без участия антикоррупционного прокурора. То есть ключевые механизмы, которые обеспечивали независимость расследований — особенно против высокопоставленных чиновников — могут быть разрушены.

Народный депутат Ярослав Железняк назвал ситуацию началом конца независимых антикоррупционных органов. По его словам, такие решения возвращают страну во времена полного политического контроля над следствием. Его коллега, депутат Анастасия Радина, подчеркнула: это катастрофа для реформ, которые внедрялись с 2015 года. Она также обратила внимание на жесткие действия силовиков во время обысков в НАБУ, заявив о возможном применении силы и грубых нарушениях процедуры.

Со своей стороны, в НАБУ также отреагировали на законодательные инициативы, заявив, что в случае их принятия, независимость бюро будет лишь формальностью. В то же время антикоррупционная прокуратура потеряет возможность самостоятельно вести расследование, а ее руководитель станет фигурой без реального влияния.

"Была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией сегодня было уничтожено", — сказал на брифинге директор НАБУ Семен Кривонос.

В свою очередь послы стран G7 заявили о серьезной обеспокоенности ситуацией и призвали украинскую власть сохранить независимость антикоррупционных органов. А посол ЕС Катарина Матернова прямо подчеркнула: от этого решения зависит как продолжение реформ, так и дальнейшая поддержка Украины Западом — политическая, финансовая и оборонная.

Генпрокурор — монополист: чем обернется новое подчинение НАБУ и САП

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак обращает внимание, что речь идет о поправках, которые, судя по всему, вносились на уровне комитета, поэтому еще рано говорить о полной ликвидации бюро.

"Я лично не поддерживаю эту историю и считаю ее вредной. У нас есть орган — НАБУ — который работает по понятной процедуре. А теперь предлагают предоставить Генеральному прокурору полномочия изымать дела, останавливать расследование, менять подследственность. Это, по моему мнению, неправильно.

Обыски, которые прошли, — отдельная история. Мы уже обсуждали это раньше. Да, у НАБУ могут быть проблемы, и если есть вопросы к отдельным сотрудникам, их надо решать. Но это не основание, чтобы законодательно "резать" всю структуру. Я считаю, что бюро должно остаться, но работать над ошибками. Стоит усовершенствовать правила набора кадров, доступа к материалам, внутреннего контроля. Но разрушать эту систему — недальновидно", — говорит Фокусу Ступак.

И НАБУ и САП создавались именно для того, чтобы избежать пересечений и влияния друг на друга. Особенно в условиях, когда есть антикоррупционные прокуроры. А теперь система возвращается к старой модели, от которой когда-то и пытались отойти.

"Я не говорю, что не надо реагировать на ошибки. Но делать это надо осторожно. Не надо сразу всех увольнять или ликвидировать орган. Пусть внутренне работают, вносят изменения, проводят кадровую ревизию. Ни одна структура не идеальна — ни МВД, ни СБУ, ни прокуратура, которые существуют десятилетиями. Но у них же не возникает желание сразу закрыть все полностью. Речь идет не о ликвидации, а об адекватной реакции на ошибки.

Потому что сейчас складывается впечатление, что систему просто хотят разрезать "под нож". А это слишком радикально. И это вызывает беспокойство", — продолжает Ступак.

По его словам, в случае принятия законопроекта, генпрокурор получит монопольный контроль. Он сможет решать, что НАБУ расследует, а что — нет. Это угроза независимости.

"Моя позиция проста: оставить НАБУ как есть, но подкорректировать его работу без законодательных изменений. Это как в случае, когда человек выбегает на красный свет, а ему говорят: давай теперь руку отрежем и пришьем в другое место — это же якобы исправление", — говорит эксперт.

"НАБУ и САП должны работать в пределах государства, а не вне его": аргументы сторонников законодательных изменений

Несмотря на волну критики, некоторые эксперты не видят ничего опасного в законопроекте, который меняет принципы работы НАБУ и САП. Наоборот — убеждены: эти изменения нужны, чтобы упорядочить систему и вернуть ее в правовое поле.

"Я вижу в этом только позитив. Разговоры о том, что кому-то "уменьшают полномочия" — это манипуляции. Никакого уменьшения фактического влияния не будет. Просто обществу пытаются навязать мысль, будто в Украине есть государство, а есть отдельно НАБУ и САП — и эти органы должны быть независимыми даже от самого государства. Но такого нет ни в одной стране мира", — говорит Фокусу адвокат Ростислав Кравец.

Он подчеркивает, что в Украине есть Конституция, которая четко определяет, как работает прокуратура. Поэтому изменения в законодательство, которые сейчас предлагаются, — это не угроза, а просто попытка привести законы в соответствие с Основным Законом. И утверждение, что после этого НАБУ и САП якобы не смогут эффективно работать — это, по его мнению, откровенная манипуляция.

"Они имели полную свободу. Так где результат? Где приговоры, а не подозрения, которые годами лежат в Высшем антикоррупционном суде? Кстати, сам этот суд — тоже проблема. Он имеет специальный статус, что прямо противоречит Конституции. Я считаю, что следующим шагом должна стать его ликвидация. У нас не может существовать "спецсудов", это прямо запрещено", — отмечает адвокат.

Он добавляет, что деятельность антикоррупционной инфраструктуры, на которую потрачены миллиарды гривен, не оправдала себя. Зато, по его словам, именно эти структуры стали источником скандалов, провокаций, падения доверия к государственной власти.

"Посмотрите сами — каждое второе дело НАБУ построено на том, что их агент сам инициирует передачу взятки. То есть, создается ситуация, чтобы потом отчитаться: мы поймали чиновника. Это не борьба с коррупцией, а игра в провокации. И хуже всего — это уже стало нормой. Общество уже даже не удивляется, когда НАБУ говорит о "коррупции". А оказывается — это не чиновники в министерствах, а директора коммунальных предприятий, завхозы, лесники. Разве для этого создавали НАБУ?" — продолжает Кравец.

По его словам, расследования в НАБУ могут тянуться годами, и при этом расходы на зарплаты детективов и прокуроров иногда в десятки раз превышают тот вред, который нанесли осужденные. И именно поэтому, считает он, предложенные изменения — это попытка навести порядок.

"Этот закон заставит НАБУ и САП не выдумывать преступления и не провоцировать их, а наконец начать выполнять свою прямую функцию — борьбу с реальной коррупцией. Если они не способны это делать, тогда действительно встанет вопрос об их ликвидации", — подытоживает позицию адвокат.

Обыски у сотрудников НАБУ — как они проходили?

Сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора 21 июля устроили серию обысков в разных регионах Украины у нескольких детективов НАБУ, которых подозревают в государственной измене.

Спецслужба заявляла о фактах неофициального влияния российских агентов на НАБУ. Как утверждается, депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко мог влиять на работу ведомства, находясь за границей.

В СБУ также сообщали, что глава регионального управления НАБУ Руслан Магамедрасулов помогал своему отцу продавать коноплю в российский Дагестан.

В НАБУ заявили о проведении почти 70 обысков в отношении по меньшей мере 15 работников органа.