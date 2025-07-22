НАБУ и САП могут ликвидировать: генпрокурор получит полноту власти, в Раде скандал, – нардепы

Ряд нардепов сообщает о фактической ликвидации системы антикоррупционных органов в Украине. Запад обеспокоен шагами украинских властей и напоминает о продолжении военной помощи.

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В Верховной Раде планируют принять законопроект №12414 с правкой о существенном ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП). Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

В указанной правки предполагается, что САП переходит в подчинение генерального прокурора Украины и позволяет передавать дела по подследственности НАБУ другим правоохранительным органам во время военного положения, утверждает политик.

Кроме этого, генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ. Генпрокурор сможет потребовать любое производство НАБУ и передать его другому прокурору. Из законодательства уберут норму о запрете забирать у бюро уголовные производства, заметил Железняк.

Повестка дня парламента на сегодня, как пишет нардеп, выглядит так:

Депутаты примут обращение к США о помощи; Ликвидация НАБУ и САП.

"Красиво, еще и на 6-ю годовщину после начала работы Рады этого созыва", — добавил он.

По мнению нардепа Анастасии Радиной, вчерашние обыски СБУ с возможным применением физического насилия и вынесении подозрений сотрудникам НАБУ стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и САП.

"Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими", — сообщила она.

Радина обратила внимание, что законопроект №12414 зарегистрировали 16 января 2025 года. В 2014 году в этот же день Верховная Рада приняла пакет законов, известных как "диктаторские законы". Принятые документы существенно ограничили права и свободы украинцев.

Позиция НАБУ

В НАБУ и САП уверены, что законопроект №12414 фактически уничтожает независимость антикоррупционных институций.

Законопроект предусматривает, что генеральный прокурор может закрыть расследование по требованию стороны защиты, сам разрешает споры о подследственности, самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам. Руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров.

"В случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры", — указывают в ведомстве.

Антикоррупционная инфраструктура Украины, которую выстраивали с 2015 года, будет разрушена.

"Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", — .

Послы G7 и ЕС обеспокоены

Послы стран "Группы семи" (G7) обеспокоены происходящим вокруг НАБУ и САП и требуют встреч с руководством Украины для обсуждения ситуации. Дипломаты уже встретились с представителями НАБУ и теперь намерены обсудить все события с правительством.

"У нас есть совместное обязательство поддерживать прозрачность, независимые институты и должное управление. Мы ценим наши партнерства в Украине и совместную борьбу с коррупцией", — заявили в G7.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова указала , что сейчас важно сохранить достижения Украины в реформах, чтобы Запад продолжил военную помощь.

"Украина достигла огромного прогресса в реформах. Особенно в военное время, защищаясь от российской агрессии. Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку, необходимую для победы над врагом", — подчеркнула Матернова.

Отметим, что НАБУ и САП — это два взаимосвязанных органа, цель которых бороться с коррупцией в высших эшелонах украинской власти. НАБУ расследует коррупционные преступления, а САП осуществляет процессуальное руководство в них и поддерживает обвинение в суде.

Ведомства сотрудничают на всех этапах расследования и судебного разбирательства. Обе структуры финансируются из бюджета Украины, а также грантами и техпомощью от международных партнеров.

Обыски у сотрудников НАБУ — как они проходили?

Сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора 21 июля устроили серию обысков в разных регионах Украины у нескольких детективов НАБУ, которых подозревают в государственной измене.

Спецслужба заявляла о фактах неофициального влияния российских агентов на НАБУ. Как утверждается, депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко мог влиять на работу ведомства, пребывая за границей.

В СБУ также сообщали, что глава регионального управления НАБУ Руслан Магамедрасулов помогал своему отцу продавать коноплю в российский Дагестан.

В НАБУ заявили о проведении почти 70 обысков в отношении не менее 15 работников органа.