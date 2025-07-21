НАБУ не предъявили доказательства о "кроте" ФСБ: реакция бюро на массовые обыски СБУ и подозрения

Национальное антикоррупционное бюро Украины отвергло заявление Службы безопасности о том, что руководство учреждения якобы игнорировало информацию о "кроте" Федеральной службы безопасности Российской Федерации. После первых подозрений провели совместное расследование, которое показало, что фигурант не знал, что передает данные российским спецслужбам.

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Сотрудник НАБУ попал в поле зрения СБУ из-за событий 10-летней давности, говорится в объяснении НАБУ на странице Facebook. Подозрения касаются его контактов с работником Управления государственной охраны, который попросил предоставить информацию об определенных гражданах. Во время совместного расследования НАБУ и СБУ не удалось отыскать доказательств, что этот человек сознательно работал на противника. Кроме того, правоохранители не давали рекомендаций об отстранении работника от работы, говорится в заявлении бюро.

Объяснение относительно возможного "крота" ФСБ появилось около 19 часов 21 июля. Выяснилось, что вопрос о подозрительном сотруднике поднимался дважды. Первый случай произошел в августе 2023 года. СБУ сообщила руководству, что фигурант с 2012 по 2014 год переписывался с бывшим работником УГО и передавал ему некоторые данные. Украинские спецслужбы объяснили, что этот человек находился в Крыму и был завербован ФСБ. Бюро присоединилось к проверке и установило, что подозреваемый не знал о вербовке собеседника.

"Никаких доказательств или свидетельств того, что работник НАБУ был осведомлен о связи представителя УГО с российскими спецслужбами, не обнаружено", — отметили в НАБУ.

После этого руководство бюро предложило отстранить фигуранта, но СБУ объяснило, что ничего не нужно делать, чтобы не помешать расследованию. В августе 2024 года представитель службы сообщил, что продолжается расследование, но сотрудник НАБУ не подозревается. С тех пор пытались несколько раз получить официальный документ о том, что человек непричастен к ФСБ, но ответа не было, говорится в заявлении пресс-службы.

"Никакой причастности работника НАБУ не установлено. Доказательств участия в антигосударственной деятельности — нет", — отмечается в заметке.

Обыски СБУ в НАБУ — комментарий пресс-службы относительно "крота" ФСБ Фото: Скриншот

В следующем сообщении на Facebook НАБУ опровергло подозрения о якобы операции прикрытия для детективов, которые выехали за границу. Указывается, что детективы выехали для участия в мероприятиях Инициативы по возвращению украденных активов (StAR) от Всемирного банка и ООН. Как доказательство, прилагается приглашение на эти мероприятия.

"Сотрудники НАБУ не имеют никакого отношения к распространенным в видео утверждениям, в частности относительно так называемой "помощи в побеге" или "купе прикрытия", — отмечается в заявлении.

Обыски СБУ в НАБУ — заявление о детективах Фото: Скриншот Обыски СБУ в НАБУ — документ-приглашение детективов Фото: Фото: Facebook | НАБУ

Обыски СБУ в НАБУ — детали

Реакции НАБУ на обыски СБУ сначала публиковались на портале учреждения, затем — на странице Facebook.

Днем 21 июля НАБУ опубликовало первые объяснения относительно массовых обысков СБУ, о которых стало известно утром 21 июля. Около 11 часов на портале учреждения появилось заявление о том, что с обыском пришли до 70 человек. Среди прочего, речь шла об участии в ДТП, подозрениях о сотрудничестве с РФ, нарушении доступа к государственной тайне. Отмечалось, что действия СБУ могут "сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования".

"НАБУ проводит внутреннюю проверку обстоятельств событий 21 июля и выясняет правовые основания действий, в том числе применение силы к сотруднику", — говорится в заявлении бюро.

Еще одно заявление бюро касается информации о расследовании ДТП, к которым причастны работники НАБУ. Ведомство заявило, что речь идет об инцидентах, которые произошли два-четыре года назад. Работники не уклонялись от ответственности, помогали пострадавшим, не прикрывались должностями, отмечается в заявлении пресс-службы.

Обыски СБУ в НАБУ — заявление о ДТП и работниках бюро Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о массовых обысках СБУ в НАБУ, о которых стало известно утром 21 июля. Служба безопасности заявила о задержании сотрудника бюро — детектива Руслана Магамедрасулова. Согласно данным следствия, его отец якобы продолжает бизнес с РФ, а сам фигурант контактировал с нардепом запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Позже служба сообщила о задержании "крота" ФСБ, который 60 раз, как подозревают, продавал куратору персональные данные.

Напоминаем, днем 21 июля ГБР сообщила о вручении подозрения трем работникам НАБУ из-за ДТП, которые произошли в 2021 и 2023 годах.