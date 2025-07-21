СБУ проводит обыски у детективов НАБУ: силовиков подозревают в госизмене, — СМИ (фото, видео)

Нескольких детективов НАБУ подозревают в государственной измене. Один из сотрудников мог передавать россиянам секретные данные через окружение экс-президента Виктора Януковича. Пресс-служба НАБУ пока не комментирует проведение следственных действий у своих детективов.

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Офиса генпрокурора проходят серию обысков в разных регионах Украины. Об этом сообщили источники агентства "РБК-Украина" в украинских спецслужбах.

Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов и прочее, рассказывают собеседники.

Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты неофициального влияния российских агентов на детективов НАБУ. К примеру, один из них передавал РФ секретные данные через окружение беглого украинского экс-президента Виктора Януковича.

"Другой предал государство и вел незаконный бизнес с РФ, сегодня его задержала СБУ", — отметили источники агентства.

Подробную операции спецслужбы огласят позже. На момент публикации материала пресс-служба НАБУ не комментировала проведение следственных действий у детективов и обвинение их в работе на РФ.

Напомним, детективы НАБУ проводили обыски у командования Нацгвардии Украины. Правоохранители открывали производство по трем статьям Уголовного кодекса.

Нацполиция и прокуратура проводили обыски в структурах, связанных с Национальной службой здоровья. Участники схемы могли присвоить десятки миллионов гривен.