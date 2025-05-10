НАБУ нагрянуло с обысками к руководству Нацгвардии: 6 топ-чиновников отстранены от работы

Шесть должностных лиц из руководства направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей, а МВД назначило служебное расследование.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Имен в ведомстве не назвали, но, как пишет ZN.UA со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, 9 и 10 мая детективы Национального антикоррупционного бюро Украины нагрянули с обысками к ряду высокопоставленных руководителей НГУ.

Согласно обнародованной информации, обыски проходят у командующего НГУ Александра Пивненко, директора Департамента логистики ГУ НГУ Сергея Гриценко, директора Департамента логистики ГУ НГУ Николая Модлинского, заместителя директора Департамента логистики – начальника управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ Александра Калатинца, начальника управления расквартирования и капстроительства Дениса Ганаза и начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) Владимира Федоровского.

В поле вниманияправоохранителей – и служебные помещения Центральной базы обеспечения ГУ НГУ.

Действия НАБУ проводятся в в рамках дела, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

По данным следствия, Пивненко в сговоре с другими должностными лицами мог получить взятку в 190 млн грн за содействие в тендерах при закупке товаров работ и услуг, заказчиком которых была Центральная база производственно-технологической комплектации Нацгвардии.

В деле фигурируют авто Toyota RAV-4 2023 года и нежилое помещение более 70 квадратных метров в Киеве.

Кроме того, обыски у Гриценко, Калатинца, а также заместителя командующего НГУ Александра Билоуса проходят в рамках еще одного дела, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, признается совершенной в особо крупном размере, если предметом преступления было имущество на сумму, превышающую 18 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан).

Следствие обладает информацией, что они сговорились с ООО "БП Эксим Мировая Оборона", растратив 199 млн грн денег НГУ. Их подозревают в переплате за гусеничные бронетранспортеры серии FV.

НАБУ и НГУ пока никак не комментируют происходящее.

Ранее Фокус писал, что ВАКС обязал НАБУ начать досудебное расследование, которое связано с главой детективов БЭБ Ткачуком. Мы также рассказывали, что глава СБУ Малюк уволил топ-чиновника после журналистского расследования.