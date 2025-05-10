Глава СБУ Малюк уволил топ-чиновника Лойфа после журналистского расследования (видео)

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что один из топ-руководителей спецслужбы Анатолий Лойф был уволен с должности руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма. Вероятной причиной тому может быть недавнее расследование СМИ.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

В эксклюзивном комментарии для СМИ, в пресс-службе украинской спецслужбы сообщили, что речь идет об Анатолии Лойфе. Он был назначен на должность руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма в 2024 году после увольнения Артема Шило.

"Анатолий Лойф, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению главы Службы безопасности Украины", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Официальных причин увольнения топ-чиновника спецслужбы в СБУ не сообщили. В то же время имя Анатолия Лойфа упоминается в недавнем расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача.

В своем материале он рассказал о связях правоохранителей и представителей криминального мира вместе с деятельностью букмекерской конторы "Parimatch", которая оказалась под санкциями СНБО после начала полномасштабного вторжения из-за причастности к РФ.

Журналисту удалось идентифицировать топ-чиновников СБУ, представителей криминального мира и адвокатов, которые находились на праздновании дня рождения лица, связанного с деятельностью упомянутой подсанкционной букмекерской конторы. В частности, там заметили экс-руководителя киберподразделения СБУ Илью Витюка, уже ранее упомянутого Анатолия Лойфа и его предшественника на этой же должности в СБУ Артема Шила.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил Витюка из СБУ после ряда скандалов. По данным журналистов "Следствие-инфо", жена Ильи Витюка приобрела квартиру премиум-класса на Печерске в Киеве за более 25 миллионов.

Впоследствии сообщалось, что экс-сотрудник СБУ Шило пытается мобилизоваться в ВСУ. По данным экс-нардепа Мосийчука, Шило должен получить "теплое место" — без окопов и штурмов.