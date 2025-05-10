Очільник СБУ Малюк звільнив топпосадовця Лойфа після журналістського розслідування (відео)

В Службі безпеки України (СБУ) повідомили, що одного з топкерівників спецслужби Анатолія Лойфа було звільнено з посади керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Ймовірною причиною тому може бути нещодавнє розслідування ЗМІ.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

В ексклюзивному коментарі для ЗМІ, в пресслужбі української спецслужби повідомили, що мова йде про Анатолія Лойфа. Він був призначений на посаду керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму у 2024 році після звільнення Артема Шила.

"Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України", — повідомили в пресслужбі СБУ.

Офіційних причин звільнення топпосадовця спецслужби в СБУ не повідомили. Водночас ім'я Анатолія Лойфа згадується в нещодавньому розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача.

У своєму матеріалі він розповів про зв'язки правоохоронців і представників кримінального світу разом з діяльністю букмекерської контори "Parimatch", яка опинилася під санкціями РНБО після початку повномасштабного вторгнення через причетність до РФ.

Журналісту вдалося ідентифікувати топпосадовців СБУ, представників кримінального світу та адвокатів, які перебували на святкуванні дня народження особи, яка пов'язана з дільністю згаданої підсанкційної букмекерської контори. Зокрема, там помітили екскерівника кіберпідрозділу СБУ Іллю Вітюка, вже раніше згаданого Анатолія Лойфа та його попередника на цій же посаді в СБУ Артема Шила.

Раніше стало відомо, що Зеленський звільнив Вітюка із СБУ після низки скандалів. За даними журналістів "Слідство-інфо", дружина Іллі Вітюка придбала квартиру преміумкласу на Печерську в Києві за понад 25 мільйонів.

Згодом повідомлялося, що ексспівробітник СБУ Шило намагається мобілізуватися до ЗСУ. За даними екснардепа Мосійчука, Шило повинен отримати "тепле місце" — без окопів і штурмів.