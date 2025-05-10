НАБУ нагрянуло з обшуками до керівництва Нацгвардії: 6 топпосадовців відсторонено від роботи

Шістьох посадовців із керівництва напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонено від посад, а МВС призначило службове розслідування.

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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Імен у відомстві не назвали, але, як пише ZN.UA з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, 9 і 10 травня детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуками до низки високопоставлених керівників НГУ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, обшуки відбуваються у командувача НГУ Олександра Півненка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ Сергія Гриценка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ Миколи Модлінського, заступника директора Департаменту логістики — начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування та капбудівництва Дениса Ганаза та начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) Володимира Федоровського.

У полі уваги правоохоронців — і службові приміщення Центральної бази забезпечення ГУ НГУ.

Дії НАБУ проводяться в межах справи, відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 3 і ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За даними слідства, Півненко у змові з іншими посадовими особами міг отримати хабар у 190 млн грн за сприяння в тендерах під час закупівлі товарів робіт і послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії.

У справі фігурують авто Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення понад 70 квадратних метрів у Києві.

Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ Олександра Білоуса відбуваються у межах ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує 18 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Слідство володіє інформацією, що вони змовилися з ТОВ "БП Ексім Світова Оборона", розтративши 199 млн грн грошей НГУ. Їх підозрюють у переплаті за гусеничні бронетранспортери серії FV.

НАБУ і НГУ поки ніяк не коментують того, що відбувається.

Раніше Фокус писав, що ВАКС зобов'язав НАБУ почати досудове розслідування, яке пов'язане з главою детективів БЕБ Ткачуком. Ми також розповідали, що голова СБУ Малюк звільнив топчиновника після журналістського розслідування.