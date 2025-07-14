Разоблачена схема хищения в Минздраве: полиция и прокуратура проводят обыски — СМИ

В нескольких структурах, связанных с Национальной службой здоровья, продолжаются следственные действия в рамках дела о масштабных финансовых злоупотреблениях в сфере здравоохранения.

Related video

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 14 июля работники Нацполиции совместно с прокуратурой проводят обыски в компаниях, которые предоставляют медицинские услуги за государственные средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины.

По словам собеседника издания, расследование касается схемы хищения бюджетных средств, которая, вероятно, действовала при содействии или под прикрытием руководящих лиц в Минздраве. Установлено, что в течение 2024-2025 годов участники схемы могли присвоить десятки миллионов гривен, предназначенных для финансирования медицинских услуг.

Уголовное производство было открыто в начале 2025 года. Сейчас следствие сосредоточено на проверке деятельности нескольких подрядных структур, которые, вероятно, фиктивно отчитывались о предоставлении услуг, которые на самом деле не выполнялись.

Сейчас официальные комментарии от Министерства здравоохранения или Национальной службы здоровья не обнародованы. Известно лишь, что проверки проводятся под процессуальным руководством прокуратуры и при участии оперативных подразделений.

Напомним, в предыдущие годы правоохранители уже неоднократно фиксировали злоупотребления в сфере государственных медицинских закупок. Однако это дело может стать одним из крупнейших по масштабам хищения средств, направленных на нужды системы здравоохранения.

Как сообщал Фокус, в прошлом году Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" планировало закупить лекарства для онкобольных по завышенным ценам.

Фокус писал о результатах опросов, согласно которым, за годы полномасштабной войны уровень взяточничества в Украине вырос по мнению 71,3% респондентов.