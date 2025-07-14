Викрито схему розкрадання у МОЗ: поліція та прокуратура проводять обшуки – ЗМІ

У декількох структурах, пов’язаних із Національною службою здоров’я, тривають слідчі дії у межах справи про масштабні фінансові зловживання у сфері охорони здоров’я.

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Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у правоохоронних органах, 14 липня працівники Нацполіції спільно з прокуратурою проводять обшуки у компаніях, які надають медичні послуги за державні кошти, розпорядником яких є Міністерство охорони здоров’я України.

За словами співрозмовника видання, розслідування стосується схеми розкрадання бюджетних коштів, яка, ймовірно, діяла за сприяння або під прикриттям керівних осіб у МОЗ. Встановлено, що протягом 2024–2025 років учасники схеми могли привласнити десятки мільйонів гривень, призначених для фінансування медичних послуг.

Кримінальне провадження було відкрито на початку 2025 року. Зараз слідство зосереджене на перевірці діяльності кількох підрядних структур, які, ймовірно, фіктивно звітували про надання послуг, що насправді не виконувалися.

Наразі офіційні коментарі від Міністерства охорони здоров’я або Національної служби здоров’я не оприлюднені. Відомо лише, що перевірки проводяться за процесуального керівництва прокуратури та за участі оперативних підрозділів.

Нагадаємо, у попередні роки правоохоронці вже неодноразово фіксували зловживання у сфері державних медичних закупівель. Проте ця справа може стати однією з найбільших за масштабами розкрадання коштів, спрямованих на потреби системи охорони здоров’я.

Як повідомляв Фокус, минулого року Державне підприємство "Медичні закупівлі України" планувало закупити ліки для онкохворих за завищеними цінами.

Фокус писав про результати опитувань, згідно з якими, за роки повномасштабної війни рівень хабарництва в Україні зріс на думку 71,3% респондентів.