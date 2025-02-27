Винять владу: понад 87% українців вважають рівень корупції високим, — опитування (інфографіка)

За роки повномасштабної війни рівень хабарництва в Україні зріс на думку 71,3% респондентів. Більшість опитаних кажуть, що з усіх негативних чинників корупція найсильніше впливає на ситуацію в країні.

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Близько 87,5% громадян вважають рівень корупції в Україні високим, і 57,4% стверджують, що за такий стан речей відповідальна влада. Про це свідчать результати опитування Socis за лютий 2025 року, опубліковані NV.

Рівень корупції в Україні як дуже високий оцінили 53,9% респондентів, як високий — 33,6%. Середнім рівень хабарництва назвали 9,1% опитаних, низьким — 0,7%.

Збільшення рівня корупції за останні 2-3 роки помітили 71,3% учасників дослідження, на думку 21,8% вона лишилася на тому самому рівні. Про зменшення говорили 3,2% опитаних.

Понад 71% опитаних вважає, що рівень хабарництва зріс за останні 2-3 роки Фото: опитування Socis / NV

Хто винен у корупції в Україні на думку громадян

Владу в цілому вважають відповідальною за високий рівень корупції 57,4% респондентів. Антикорупційні органи звинуватили 39,3% українців, президента Україні — 35,6%, самих людей і суспільство — 31,6%. Верховну Раду України вважають винуватою у високому рівні хабарництва 30,2% опитаних, Кабінет міністрів — 24,9%.

Владу у високому рівні корупції звинувачують 57,4% українців Фото: опитування Socis / NV

Також 58.8% опитаних вважають, що високий рівень корупції найбільше з усіх чинників негативно впливає на ситуацію в Україні. Для порівняння, 38,9% зазначили негативний вплив зниження рівня життя, 32,4% — постійні обстріли з боку РФ, 31,8% — хибні рішення та непрофесійність влади, 30,1% — окупація російською армією українських територій, 26,8% — агресивні методи мобілізації.

Опитування було проведене на підконтрольних уряду України територіях з 3 по 9 лютого 2025 року методом особистого інтерв'ю (face to face) з використанням планшетів (CAPI). У ньому взяли участь 2 000 респондентів, старших за 18 років.

Нагадаємо, 25 лютого Фокус писав про результати опитування, проведеного серед жителів Німеччини інститутом дослідження громадської думки Insa для t-online. За його результатами, майже половина німців більше не хочуть надавати допомогу Україні. Найбільше проти такої допомоги висловлюється молодь віком від 18 до 29 років (57%).

Київський міжнародний інститут соціології 19 лютого опублікував результати опитування, за якими станом на січень 2025 року підтримка президента України Володимира Зеленського серед українців зросла з 56% до 63% порівняно з травнем 2024 року.