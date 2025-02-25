Майже половина німців вже не хочуть допомагати Україні: результати соцопитування

Результати опитування показали, що загалом проти допомоги Україні виступає молодь віком від 18 до 29 років (57%).

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Підтримка Києва зброєю та грошима зустрічає все більше неприйняття з боку багатьох німців. Майже половина громадян Німеччини вже не хочуть допомагати Україні. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Insa для t-online.

За результатами опитувань, 46% німців висловилися проти того, аби новий федеральний уряд підтримував Україну ні грошима, ні зброєю.

Між тим, 28% хочуть, щоб наступний уряд направив зброю і гроші Україну. 7% німців хочуть допомогти Україні лише грошима, а ще 8% – лише зброєю. 6% не визначилися, а 3% німців це питання байдуже.

Згідно з опитуванням стало відомо, що 51% жінок і 40% чоловіків хочуть припинити підтримку України. На противагу цьому, 35% чоловіків та 22% жінок хочуть продовжувати надсилати зброю та гроші в Україну.

Результати опитування показали, що загалом проти допомоги Україні виступає молодь віком від 18 до 29 років (57%). На противагу цьому, лише 28% німців віком понад 70 років не хочуть надсилати зброю чи гроші в Україну.

42% західних німців хочуть припинити допомогу, порівняно з 61% у Східній Німеччині. 30% жителів Західної Німеччини хочуть продовжувати підтримувати Україну зброєю та грошима. Однак це стосується лише 21% німців на сході.

Опитування щодо допомоги Україні по партіях:

72% виборців "Зелених" хочуть продовжувати підтримувати Україну грошима та зброєю;

45% виборців Вільної демократичної партії, а також третина виборців Союзу;

більшість "Альтернативи для Німеччини" та Альянсу Сари Вагенкнехт хочуть припинити підтримку України (по 79%).

Опитування проводилося онлайн 24 лютого 2025 року. Було опитано 1 000 жителів Німеччини віком від 18 років і старше.

Нагадаємо, що раніше опитування проєкту Онух IBIF показало, що за період з травня 2024 року по листопад-січень 2025-го рівень схвалення українцями дій президента України Володимира Зеленського виріс на 7%.