СБУ проводить обшуки у детективів НАБУ: силовиків підозрюють у держзраді, — ЗМІ (фото, відео)

Кількох детективів НАБУ підозрюють у державній зраді. Один зі співробітників міг передавати росіянам секретні дані через оточення експрезидента Віктора Януковича. Пресслужба НАБУ поки що не коментує проведення слідчих дій у своїх детективів.

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Співробітники Служби безпеки України (СБУ) та Офісу генпрокурора проходять серію обшуків у різних регіонах України. Про це повідомили джерела агентства "РБК-Україна" в українських спецслужбах.

Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів та інше, розповідають співрозмовники.

Співробітники спецслужби зафіксували факти неофіційного впливу російських агентів на детективів НАБУ. Наприклад, один із них передавав РФ секретні дані через оточення українського експрезидента-втікача Віктора Януковича.

"Інший зрадив державу і вів незаконний бізнес із РФ, сьогодні його затримала СБУ", — зазначили джерела агентства.

Деталі операції спецслужби оголосять пізніше. На момент публікації матеріалу пресслужба НАБУ не коментувала проведення слідчих дій у детективів і звинувачення їх у роботі на РФ.

Нагадаємо, детективи НАБУ проводили обшуки у командування Нацгвардії України. Правоохоронці відкривали провадження за трьома статтями Кримінального кодексу.

Нацполіція і прокуратура проводили обшуки в структурах, пов'язаних із Національною службою здоров'я. Учасники схеми могли привласнити десятки мільйонів гривень.