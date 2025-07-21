Передал адреса для терактов: СБУ задержала "крота" в НАБУ, который работал на ФСБ (фото, видео)

Федеральная служба безопасности Российской Федерации завербовала работника центрального аппарата Национального антикоррупционного бюро Украины, который имел доступ к закрытым базам данных. "Крот" продавал адреса и другую информацию о силовиках и госслужащих, а ФСБ потом устраивала теракты и информационные спецоперации.

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Днем 21 июля стало известно о задержании под Киевом спецагента РФ, который передавал секретные персональные данные россиянам, сообщила пресс-служба СБУ. Задержание произошло на автотрассе на окраине столицы, свидетельствуют кадры с места событий. Правоохранители задокументировали 60 случаев сотрудничества "крота" с россиянами. Среди прочего, показали фрагмент переписки с российским куратором, который просил предоставить данные о людях, интересных ФСБ РФ.

Агент ФСБ в НАБУ — видео о задержании в центральном аппарате бюро

Пресс-служба СБУ заявила, что задержанный — чиновник центрального аппарата НАБУ, и куратор подозреваемого — охранник беглого президента Виктора Януковича Дмитрий Иванцов. Иванцов работает в элитном подразделении ФСБ РФ "Д-2", напомнило ведомство. Агент из бюро 60 раз передал куратору информацию с закрытым доступом. Все случаи — задокументированы. На видео видно, что противника интересовала информация об адресах, семьях, любые данные, которые хранятся в закрытых базах, к которым имеет доступ НАБУ. Например, собеседник из ФСБ с ником "Дима" искал адреса выходцев из Макеевки и Донецка, а работник НАБУ, которого называли "Витя", присылал необходимые данные. За свою работу агент получал деньги, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Агент ФСБ в НАБУ — детали

Ведомство пояснило, что некоторое время подозревало фигуранта в сотрудничестве с ФСБ и предупреждало об этом руководителей НАБУ. В заявлении СБУ указано, что бюро не отреагировало на эти предупреждения, тем временем агент имел время на уничтожение доказательств.

Задержанного подозревают в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированный доступ к базам данных). Максимальное наказание — до 15 лет тюрьмы.

СБУ сообщило, что у задержанного изъяли телефон, компьютерную технику. Имя задержанного не указывается. На опубликованных фото видим мужчину в белой рубашке, которого задерживают возле синей машины. На другом фото — пачки наличных денег.

Агент ФСБ в НАБУ — фото работника бюро во время задержания Фото: СБУ Агент ФСБ в НАБУ — фото денег работника бюро во время задержания Фото: СБУ

Реакция НАБУ на обыски СБУ

На портале НАБУ появилась реакция на обыски СБУ 21 июля. Указывается, что обыски прошли у 15 сотрудников, их проводят без санкции суда и к одному детективу применили силу. Кроме того, отмечается, что часть дел касается ДТП, но есть дела о возможном сотрудничестве с РФ. Среди прочего, речь идет о проверке доступа к государственной тайне и проверка Госспецсвязи. Бюро заверило, что проведет собственное расследование относительно действий СБУ, но признало, что следует помнить о риске "присутствия агентов влияния РФ".

Агент ФСБ в НАБУ — реакция бюро на обыски 21 июля Фото: Скриншот

В заявлении НАБУ не комментируется задержание работника центрального аппарата с возможным именем "Виктор", которого подозревают в государственной измене.

Отметим, Фокус писал о массовых обысках в НАБУ, которые проводят сотрудники СБУ 21 июля. Источники "РБК-Украина" сообщили, что речь идет об агенте ФСБ, который работает в ФСБ, но другие детали известны не были. Впрочем, обнаружили сотрудника бюро, который контактировал с беглым нардепом Федором Христенко, а возможный контактер в НАБУ — один из руководителей управления в Днепре Руслан Магамедрасулов, написало "Радіо Свобода". При этом подозревается, будто отец фигуранта торгует с РФ и продает техническую коноплю в Дагестан.

Напоминаем, 21 июля Фокус собрал информацию о Христенко и о том, как нардеп мог годами оставаться в парламенте, хотя подрывался в работе на РФ.