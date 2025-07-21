Передав адреси для терактів: СБУ затримала "крота" у НАБУ, який працював на ФСБ (фото, відео)

Федеральна служба безпеки Російської Федерації завербувала працівника центрального апарату Національного антикорупційного бюро України, який мав доступ до закритих баз даних. "Кріт" продавав адреси та іншу інформацію про силовиків та держслужбовців, а ФСБ потім влаштовувала теракти та інформаційні спецоперації.

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Вдень 21 липня стало відомо про затримання під Києвом спецагента РФ, який передавав секретні персональні дані росіянам, повідомила пресслужба СБУ. Затримання відбулось на автотрасі на околиці столиці, свідчать кадри з місця подій. Правоохоронці задокументували 60 випадків співпраці "крота" з росіянами. Серед іншого, показали фрагмент листування з російським куратором, який просив надати дані про людей, цікавих ФСБ РФ.

Агент ФСБ у НАБУ - відео про затримання у центральному апараті бюро

Пресслужба СБУ заявила, що затриманий — посадовець центрального апарату НАБУ, куратором якого був охоронець президента-втікача Віктора Януковича Дмитро Іванцов. Іванцов працює в елітному підрозділі ФСБ РФ "Д-2", нагадало відомство. Агент з бюро 60 разів передав куратору інформацію з закритим доступом. Усі випадки — задокументовані. На відео бачимо, що противника цікавила інформація про адреси, родини, будь-які дані, які зберігаються у закритих базах, до яких має доступ НАБУ. Наприклад, співрозмовник з ФСБ з ніком "Діма" шукав адреси вихідців з Макіївки та Донецька, а працівник НАБУ, якого називали "Вітя", надсилав необхідні дані. За свою роботу агент отримував гроші, ідеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Агент ФСБ у НАБУ — деталі

Відомство пояснило, що певний час підозрювало фігуранта у співпраці з ФСБ та попереджало про це керівників НАБУ. У заяві СБУ вказано, що бюро не відреагувало на ці попередження, тим часом агент мав час на знищення доказів.

Затриманого підозрюють у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 362 (несанкціонований доступ до баз даних). Максимальне покарання — до 15 років тюрми.

СБУ повідомило, що у затриманого вилучили телефон, комп'ютерну техніку. Ім'я затриманого не вказується. На опублікованих фото бачимо чоловіка у білій сорочці, якого затримують біля синьої машини. На іншому фото — пачки готівки.

Агент ФСБ у НАБУ - фото працівника бюро під час затримання Фото: СБУ Агент ФСБ у НАБУ - фото грошей працівника бюро під час затримання Фото: СБУ

Реакція НАБУ на обшуки СБУ

На порталі НАБУ з'явилась реакція на обшуки СБУ 21 липня. Вказується, що обшуки відбулись у 15 співробітників, їх проводять без санкції суду і до одного детектива застосували силу. Крім того, зауважується, що частина справ стосується ДТП, але є справи про можливу співпрацю з РФ. Серед іншого, ідеться про перевірку доступу до державної таємниці та перевірка Держспецзв’язку. Бюро запевнило, що проведе власне розслідування щодо дій СБУ, але визнало, що слід пам'ятати про ризик "присутності агентів впливу РФ".

Агент ФСБ у НАБУ - реакція бюро на обшуки 21 липня Фото: Скриншот

У заяві НАБУ не коментується затримання працівника центрального апарату з можливим іменем "Віктор", якого підозрюють у державній зраді.

Зазначимо, Фокус писав про масові обшуки в НАБУ, які проводять працівники СБУ 21 липня. Джерела "РБК-Україна" повідомили, що ідеться про агента ФСБ, який працює у ФСБ, але інші деталі відомі не були. Втім, виявили працівника бюро, який контактував з нардепом-втікачем Федором Христенком, а можливий контактер у НАБУ — один з керівників управління у Дніпрі Руслан Магамедрасулов, написало "Радіо Свобода". При цьому підозрюється, начебто батько фігуранта торгує з РФ і продає технічну коноплю у Дагестан.

Нагадуємо, 21 липня Фокус зібрав інформацію про Христенка і про те, як нардеп міг роками залишатись у парламенті, хоч підорювався у роботі на РФ.