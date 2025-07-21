Агент ФСБ у парламенті: як нардеп Христенко уникнув підозр і чому це початок кінця для НАБУ

СБУ викрила ймовірну агентурну мережу, що діяла на користь ФСБ і мала впливові зв'язки в антикорупційних структурах України. Головний підозрюваний у держзраді — чинний народний депутат від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко. Фокус з’ясував, як він міг роками залишатися в тіні, працюючи на ворога, та які наслідки цей скандал матиме для НАБУ й усієї антикорупційної системи.

Related video

Служба безпеки України повідомила про масштабне розслідування щодо можливого впливу Росії на українські антикорупційні структури. В центрі скандалу — чинний народний депутат, детективи НАБУ та ймовірні зв’язки з ФСБ.

За даними СБУ, народного депутата Федора Христенка — представника забороненої партії ОПЗЖ підозрюють в держзраді та зловживанні впливом. Христенко, за словами правоохоронців, був "топовим агентом РФ", який курував російський вплив на працівників Національного антикорупційного бюро України.

Його, зокрема, підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами ще з часів президентства Віктора Януковича. Христенко, як стверджують у СБУ, був наближений до впливового бізнесмена Юрія Іванющенка та виконував завдання росіян під час Революції гідності, включно з організацією транспортування "тітушок".

Скандал в НАБУ: хто фігурує у справі зі зв'язками з ФСБ

Правоохоронці встановили, що Христенко мав тісні контакти з керівником міжрегіонального управління детективів НАБУ Русланом Магамедрасуловим, якого нещодавно затримали за підозрою у співпраці з РФ.

За версією слідства, Магамедрасулов сприяв нелегальній торгівлі технічною коноплею з Україною до Дагестану, використовуючи компанії, пов'язані з його батьком — громадянином Росії. Попри цей факт, детектив приховав інформацію про родинні зв'язки з громадянином РФ під час отримання допуску до держтаємниці.

Також повідомляється про ще одного можливого фігуранта — Олександра Скомарова, керівника підрозділу детективів НАБУ, який брав участь у конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки. Він також міг мати зв'язки з Христенком.

СБУ та Офіс Генерального прокурора вже провели близько 70 обшуків у різних регіональних управліннях НАБУ. Обшуки стосувалися детективів, яких перевіряють на предмет зв'язків із країною-агресором, витоку службової інформації та порушення правил доступу до держтаємниці.

У НАБУ підтвердили факт проведення обшуків, наголосивши, що деякі дії силовиків, зокрема застосування фізичної сили до працівників, були надмірними. Бюро також ініціювало внутрішню перевірку щодо захисту інформації та співпраці із зовнішніми структурами.

Ці події стали частиною більш масштабного розслідування про ймовірне проникнення російських агентів у ключові державні інституції України. У СБУ зазначають, що мета РФ — дестабілізація антикорупційної системи зсередини та дискредитація державних органів.

Непомітний шпигун із ОПЗЖ: чому Христенко міг так довго працювати на ворога

Після того, як стало відомо що саме представника забороненої партії ОПЗЖ підозрюють в держзраді і зв'язках з ФСБ, виникає питання: як Христенко вдавалось так довго залишатися непоміченим і проводити свою діяльність за спинами правоохоронних органів та СБУ.

"Ймовірно, тому, що неможливо відстежити всіх", — одразу відповідає Фокусу колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, якщо є "яскраві фігури", вони одразу привертають увагу, а менш публічні та обережні залишаються в тіні.

"Цей депутат — саме з таких. Ми про нього навіть не чули. Та й загалом, у Верховній Раді чимало сумнівних осіб, особливо з ОПЗЖ. Важко одразу розібратись, хто з них хто. А ось Христенко з'явився в агентурній сітці та, як з'ясувалося, мав серйозний вплив: пробрався до антикорупційного середовища.

Так, навіть якщо припустити, що він дещо перебільшував свої можливості, сам факт "вирішення питань" у НАБУ — це дуже серйозно. Не так багато людей мають або мали подібний вплив. Зараз ситуація більш зрозуміла, але НАБУ себе фактично дискредитувало. Уся антикорупційна сфера зазнала серйозного удару — це свого роду "Перл-Гарбор" для неї", — продовдує Ступак.

Експерт вважає, що не можна просто списувати все на війну. Якщо справді є докази — скріншоти, аудіо втручання ворога у роботу НАБУ, то це серйозна справа. Так, можна висловити сумнів: мовляв, фейки, ШІ, але для цього й існує слідство.

"Ніхто не стверджує, що детективи вже винні — крапку має поставити суд. Але загальна картина не на користь НАБУ", — вважає Ступак.

ОПЗЖ під підозрою? Як боротися з агентурною сіткою ФСБ в Україні

Постає логічне питання: чи треба зараз перевірити всіх представників ОПЗЖ? Іван Ступак нагадує слова нардепа Олексія Гончаренко, якій вислови думку на рахунок того, чому депутатів від забороненої партії ОПЗЖ не позбавили мандатів.

"Уряд затверджений голосами ОПЗЖ. Прем'єр-міністр затверджено голосами ОПЗЖ. Лише 194 голоси було від Слуги Народу", — написав Гончаренко і додав, — "Тому вони і не виносять на розгляд Ради мій проект постанови від 22го року (!) про позбавлення ОПЗЖ мандатів. Бо це їхні партнери".

Своєю чергою Ступак припускає що саме через це, ОПЗЖ все ще залишаються в Верховній Раді.

"Вони голосують так, як треба, і тому досі залишаються в парламенті. Можливо, саме тому й не зачіпали їх раніше. Хоча, здавалося б, можна було одразу заборонити партію та виключити їх з політики," — каже ексспівробітник СБУ.

Можна припустити, що варто б було б перевірити всіх представників ОПЗЖ на поліграфі на предмет співпрації з Росією, проте за словами Ступака цей варіант не є правомірним.

"Поліграф — не доказ у суді. Це лише додатковий інструмент. І якщо людина не хоче проходити його — змусити її не можна. Такий підхід не вписується в правові рамки. До того ж, це може дати зайвий матеріал для російської пропаганди. Європа теж може не схвалити подібні заходи. Але особисто я вважаю, що їх треба було розігнати ще давно. Викинути з Верховної Ради, та й годі. Але для цього потрібно мати більшість, а її нема", — продовжує експерт.

Проте Ступак зауважує, що боротьба з російською агентурою в Україні триває. Є інформатори на низькому рівні, є агенти у вищих колах. І ось тепер навіть серед детективів НАБУ знайшли підозрюваних.

Що тепер буде з НАБУ після скандалу зі зв'язками з ФСБ?

"Це справжній удар. При Артему Ситнику Бюро було розпіарене, були й порушення — ті ж провокації хабарів — але принаймні щось робили. Встановлювали прослуховування, проникали в офіси — діяли активно. Зараз усе інакше. Ймовірно, фінансування НАБУ скоротиться. Західні донори можуть відмовитися від підтримки, а американці — припинити фінансування. І через це НАБУ може перетворитися просто на черговий український правоохоронний орган без особливого авторитету. Довіра до них вже стрімко падає", — вважає Ступак.

За словами експерта, на жаль довіра буде падати не лише до НАБУ — до всієї антикорупційної інфраструктури. Це серйозний репутаційний удар.

"І хоча в Бюро вкладено багато грошей, набирали найкращих кандидатів, уникаючи старих кадрів, результат — сумнівний. Люди масово звільняються з Бюро. І хоч не можна всіх ставити під один знаменник — є там і чесні фахівці — все одно, такі гучні скандали та підозри у співпраці з ворогом суттєво підривають довіру. Іміджеві втрати вже величезні", — резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що СБУ підозрює в держзраді кількох детективів НАБУ. Один із них міг ділитися з росіянами секретними даними через людей експрезидента України Віктора Януковича.

Детективи НАБУ раніше обшукували кабінети командирів Нацгвардії України. Провадження відкривали за трьома статтями Кримінального кодексу.