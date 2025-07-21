Продавали коноплю в Дагестан: СБУ викрила зв'язки детектива НАБУ з Росією (фото)

НАБУ заявляє про проведення майже 70 обшуків у детективів. За даними СБУ, голова одного з управлінь бюро Руслан Магамедрасулов нібито був посередником у продажі конопель росіянам.

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Співробітники Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора викрили на веденні бізнесу в Росії одного з голів регіонального управління Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, він із Дніпра нібито керував роботою НАБУ в Дніпровській і Запорізькій областях. Детектив контактував із представниками Росії та допомагав батьку-підприємцю Сентябрю Магамедрасулову вести незаконну торгівлю з РФ.

Під час розслідування встановлено, що Магамедрасулов був посередником у продажу партій технічних конопель до Дагестану.

Магамедрасулов був посередником у продажу партій технічних конопель до Дагестану, запевняють у СБУ

Перевіряються дані про його контакти з російськими спецслужбами і передачу їм секретної інформації, зокрема про заплановані слідчі дії.

Детектив тісно контактував із народним депутатом-утікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який може бути пов'язаний зі спецслужбами РФ і має значний вплив на діяльність НАБУ, зауважили в СБУ.

Під час досудового розслідування також встановлено, що Магамедрасулов-старший має громадянство Росії, але його син не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці і порушив закон.

Детектив НАБУ міг допомагати батьку-підприємцю торгувати з РФ, заявили в СБУ

Мати підозрюваного Ірина Магамедрасулова, за даними СБУ, мешкає в Києві, отримує пенсію в так званій "ДНР" і публікує проросійські коментарі в соцмережах.

"У СБУ є докази, що в розмовах вона активно підтримує війну з Україною і виправдовує військові злочини ра***стів", — повідомили у відомстві.

Також зазначається, що Руслан Магамедрасулов майже постійно перебував у Києві, а нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенерифе, де перебував кілька тижнів.

Високопосадовцю НАБУ можуть повідомити про підозру за ст. 111-2 (пособництво країні-агресору) Кримінального кодексу України.

СБУ проводять щонайменше 70 обшуків — позиція НАБУ

Наразі відомо про проведення майже 70 обшуків щодо щонайменше 15 працівників НАБУ. Слідчі дії проводяться без судових ухвал, заявили в НАБУ.

Підставами для обшуків здебільшого послужила участь деяких детективів осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Деяким працівникам інкримінують можливі зв'язки з Росією. Бюро наголошує, що ці факти не взаємопов'язані.

Під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, незважаючи на відсутність опору, стверджує відомство.

Паралельно розпочалася позапланова перевірка стану охорони державної таємниці. За її результатами СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи і слідчі дії.

"Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування", — вважають у НАБУ.

Також триває планова перевірка Держспецзв'язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ. До моменту початку обшуків директор НАБУ Семен Кривонос був у службовому відрядженні у Великій Британії. Там у чиновника була запланована зустріч із міністром закордонних справ.

"Директор прийняв рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну. НАБУ проводить внутрішню перевірку подій 21 липня і з'ясовує правові підстави дій, зокрема застосування сили до співробітника", — вказали детективи.

У НАБУ наголошують, що ризик присутності агентів впливу Росії актуальний для будь-якого органу влади в Україні. Але це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що СБУ підозрює в держзраді кількох детективів НАБУ. Один із них міг ділитися з росіянами секретними даними через людей експрезидента України Віктора Януковича.

Детективи НАБУ раніше обшукували кабінети командирів Нацгвардії України. Провадження відкривали за трьома статтями Кримінального кодексу.