Продавали коноплю в Дагестан: СБУ разоблачила связи детектива НАБУ с Россией (фото)

НАБУ заявляет о проведении почти 70 обысков у детективов. По данным СБУ, глава одного из управлений бюро Руслан Магамедрасулов якобы был посредником в продаже конопли россиянам.

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Сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора разоблачили на ведении бизнеса в России одного из глав регионального управления Национального антикоррупционное бюро Украины Руслана Магамедрасулова. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, он из Днепра якобы управлял работой НАБУ в Днепровской и Запорожской областях. Детектив контактировал с представителями России и помогал отцу-предпринимателю Сентябрю Магамедрасулову вести незаконную торговлю с РФ.

В ходе расследования установлено, что Магамедрасулов был посредником в продаже партий технической конопли в Дагестан.

Магамедрасулов был посредником в продаже партий технической конопли в Дагестан, уверяют в СБУ

Проверяются данные о его контактах с российскими спецслужбами и передаче им секретной информации, в том числе о запланированных следственных действиях.

Детектив тесно контактировал с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который может быть связан со спецслужбами РФ и имеет значительное влияние на деятельность НАБУ, заметили в СБУ.

В ходе досудебного расследования также установлено, что Магамедрасулов-старший имеет гражданство России, но его сын не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне и нарушил закон.

Детектив НАБУ мог помогать отцу-предпринимателю торговать с РФ, заявили в СБУ

Мать подозреваемого Ирина Магамедрасулова, по данным СБУ, живет в Киеве, получает пенсию в так называемой "ДНР" и публикует пророссийские комментарии в соцсетях.

"У СБУ есть доказательства, что в разговорах она активно поддерживает войну с Украиной и оправдывает военные преступления ра***стов", — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что Руслан Магамедрасулов почти постоянно находился в Киеве, а недавно вернулся из элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель.

Высокопоставленному чиновнику НАБУ могут сообщить о подозрении по ст. 111-2 (пособничество стране-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

СБУ проводят не менее 70 обысков — позиция НАБУ

В настоящее время известно о проведении почти 70 обысков в отношении не менее 15 работников НАБУ. Следственные действия производятся без судебных постановлений, заявили в НАБУ.

Основаниями для обысков в основном послужило участие некоторых детективов лиц в дорожно-транспортных происшествиях. Некоторым работникам инкриминируют возможные связи с Россией. Бюро подчеркивает, что эти факты не взаимосвязаны.

⁠Во время одного из обысков была применена физическая сила к детективу НАБУ, несмотря на отсутствие сопротивления, утверждает ведомство.

⁠Параллельно началась внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны. По ее результатам СБУ может получить информацию о продолжающихся и запланированных НАБУ и САП оперативных мероприятиях и следственных действиях.

"Разглашение этой информации может сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования", — считают в НАБУ.

Также ведется плановая проверка Госспецсвязи, охватывающая техническую инфраструктуру НАБУ. К моменту начала обысков директор НАБУ Семен Кривонос был в служебной командировке в Великобритании. Там у чиновника была запланирована встреча с министром иностранных дел.

"Директор принял решение немедленно прервать визит и возвратиться в Украину. НАБУ проводит внутреннюю проверку событий 21 июля и выясняет правовые основания действий, в том числе применение силы к сотруднику", — указали детективы.

В НАБУ подчеркивают, что риск присутствия агентов влияния России актуален для любого органа власти в Украине. Но это не может быть основанием для остановки работы всего института.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что СБУ подозревает в госизмене нескольких детективов НАБУ. Один из них мог делиться с россиянами секретными данными через людей экс-президента Украины Виктора Януковича.

Детективы НАБУ ранее обыскивали кабинеты командиров Нацгвардии Украины. Производство открывали по трем статьям Уголовного кодекса.