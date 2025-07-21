Агент ФСБ в парламенте: как нардеп Христенко избежал подозрений и почему это начало конца для НАБУ

СБУ разоблачила вероятную агентурную сеть, действовавшую в пользу ФСБ и имевшую влиятельные связи в антикоррупционных структурах Украины. Главный подозреваемый в госизмене — действующий народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко. Фокус выяснил, как он мог годами оставаться в тени, работая на врага, и какие последствия этот скандал будет иметь для НАБУ и всей антикоррупционной системы.

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Служба безопасности Украины сообщила о масштабном расследовании относительно возможного влияния России на украинские антикоррупционные структуры. В центре скандала — действующий народный депутат, детективы НАБУ и вероятные связи с ФСБ.

По данным СБУ, народного депутата Федора Христенко — представителя запрещенной партии ОПЗЖ подозревают в госизмене и злоупотреблении влиянием. Христенко, по словам правоохранителей, был "топовым агентом РФ", который курировал российское влияние на работников Национального антикоррупционного бюро Украины.

Его, в частности, подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами еще со времен президентства Виктора Януковича. Христенко, как утверждают в СБУ, был приближен к влиятельному бизнесмену Юрию Иванющенко и выполнял задания россиян во время Революции достоинства, включая организацию транспортировки "титушек".

Скандал в НАБУ: кто фигурирует в деле со связями с ФСБ

Правоохранители установили, что Христенко имел тесные контакты с руководителем межрегионального управления детективов НАБУ Русланом Магамедрасуловим, которого недавно задержали по подозрению в сотрудничестве с РФ.

По версии следствия, Магамедрасулов способствовал нелегальной торговле технической коноплей из Украины в Дагестан, используя компании, связанные с его отцом — гражданином России. Несмотря на этот факт, детектив скрыл информацию о родственных связях с гражданином РФ при получении допуска к гостайне.

Также сообщается о еще одном возможном фигуранте — Александре Скомарове, руководителе подразделения детективов НАБУ, который участвовал в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности. Он также мог иметь связи с Христенко.

СБУ и Офис Генерального прокурора уже провели около 70 обысков в различных региональных управлениях НАБУ. Обыски касались детективов, которых проверяют на предмет связей со страной-агрессором, утечки служебной информации и нарушения правил доступа к гостайне.

В НАБУ подтвердили факт проведения обысков, отметив, что некоторые действия силовиков, в частности применение физической силы к работникам, были чрезмерными. Бюро также инициировало внутреннюю проверку по защите информации и сотрудничества с внешними структурами.

Эти события стали частью более масштабного расследования о вероятном проникновении российских агентов в ключевые государственные институты Украины. В СБУ отмечают, что цель РФ — дестабилизация антикоррупционной системы изнутри и дискредитация государственных органов.

Незаметный шпион из ОПЗЖ: почему Христенко мог так долго работать на врага

После того, как стало известно, что именно представителя запрещенной партии ОПЗЖ подозревают в госизмене и связях с ФСБ, возникает вопрос: как Христенко удавалось так долго оставаться незамеченным и проводить свою деятельность за спинами правоохранительных органов и СБУ.

"Вероятно, потому, что невозможно отследить всех", — тут же отвечает Фокусу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, если есть "яркие фигуры", они сразу привлекают внимание, а менее публичные и осторожные остаются в тени.

"Этот депутат — именно из таких. Мы о нем даже не слышали. Да и вообще, в Верховной Раде немало сомнительных лиц, особенно из ОПЗЖ. Трудно сразу разобраться, кто из них кто. А вот Христенко появился в агентурной сетке и, как выяснилось, имел серьезное влияние: пробрался в антикоррупционную среду.

Да, даже если предположить, что он несколько преувеличивал свои возможности, сам факт "решения вопросов" в НАБУ — это очень серьезно. Не так много людей имеют или имели подобное влияние. Сейчас ситуация более понятна, но НАБУ себя фактически дискредитировало. Вся антикоррупционная сфера получила серьезный удар — это своего рода "Перл-Гарбор" для нее", — продолжает Ступак.

Эксперт считает, что нельзя просто списывать все на войну. Если действительно есть доказательства — скриншоты, аудио вмешательства врага в работу НАБУ, то это серьезное дело. Да, можно выразить сомнение: мол, фейки, ИИ, но для этого и существует следствие.

"Никто не утверждает, что детективы уже виноваты — точку должен поставить суд. Но общая картина не в пользу НАБУ", — считает Ступак.

ОПЗЖ под подозрением? Как бороться с агентурной сеткой ФСБ в Украине

Возникает логичный вопрос: надо ли сейчас проверить всех представителей ОПЗЖ? Иван Ступак напоминает слова нардепа Алексея Гончаренко, которой высказать мнение на счет того, почему депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ не лишили мандатов.

"Правительство утверждено голосами ОПЗЖ. Премьер-министр утвержден голосами ОПЗЖ. Только 194 голоса было от Слуги Народа", — написал Гончаренко и добавил, — "Поэтому они и не выносят на рассмотрение Рады мой проект постановления от 22го года (!) о лишении ОПЗЖ мандатов. Потому что это их партнеры".

В свою очередь Ступак предполагает что именно поэтому, ОПЗЖ все еще остаются в Верховной Раде.

"Они голосуют так, как надо, и поэтому до сих пор остаются в парламенте. Возможно, именно поэтому и не затрагивали их раньше. Хотя, казалось бы, можно было сразу запретить партию и исключить их из политики", — говорит экс-сотрудник СБУ.

Можно предположить, что стоило бы проверить всех представителей ОПЗЖ на полиграфе на предмет сотрудничества с Россией, однако по словам Ступака этот вариант не является правомерным.

"Полиграф — не доказательство в суде. Это лишь дополнительный инструмент. И если человек не хочет проходить его — заставить его нельзя. Такой подход не вписывается в правовые рамки. К тому же, это может дать лишний материал для российской пропаганды. Европа тоже может не одобрить подобные меры. Но лично я считаю, что их надо было разогнать еще давно. Выбросить из Верховной Рады, да и только. Но для этого нужно иметь большинство, а его нет", — продолжает эксперт.

Однако Ступак отмечает, что борьба с российской агентурой в Украине продолжается. Есть информаторы на низком уровне, есть агенты в высших кругах. И вот теперь даже среди детективов НАБУ нашли подозреваемых.

Что теперь будет с НАБУ после скандала со связями с ФСБ?

"Это настоящий удар. При Артеме Сытнике Бюро было распиаренное, были и нарушения — те же провокации взяток — но по крайней мере что-то делали. Устанавливали прослушку, проникали в офисы — действовали активно. Сейчас все иначе. Вероятно, финансирование НАБУ сократится. Западные доноры могут отказаться от поддержки, а американцы — прекратить финансирование. И из-за этого НАБУ может превратиться просто в очередной украинский правоохранительный орган без особого авторитета. Доверие к ним уже стремительно падает", — считает Ступак.

По словам эксперта, к сожалению доверие будет падать не только к НАБУ — ко всей антикоррупционной инфраструктуре. Это серьезный репутационный удар.

"И хотя в Бюро вложено много денег, набирали лучших кандидатов, избегая старых кадров, результат — сомнительный. Люди массово увольняются из Бюро. И хотя нельзя всех ставить под один знаменатель — есть там и честные специалисты — все равно, такие громкие скандалы и подозрения в сотрудничестве с врагом существенно подрывают доверие. Имиджевые потери уже огромные", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что СБУ подозревает в госизмене нескольких детективов НАБУ. Один из них мог делиться с россиянами секретными данными через людей экс-президента Украины Виктора Януковича.

Детективы НАБУ ранее обыскивали кабинеты командиров Нацгвардии Украины. Производство открывали по трем статьям Уголовного кодекса.